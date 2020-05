Rusia trabaja en vacuna contra coronavirus que podría administrarse por la nariz

México.- Rusia, una de las potencias mundiales más golpeadas por el coronavirus ha anunciado que trabaja en una vacuna contra la enfermedad Covid-19 que podría ser administrada a través de la nariz.

La vacuna está siendo desarrollada por el centro de investigación ruso Vector y se ha dispuesto de un estudio a gran escala para terminar los ensayos de la vacuna.

La empresa estatal de virología y biotecnología rusa y su director, Rinat Maksiútov, han indicando que el éxito de las vacunas no se centra en lo funcional sino también por el método y el esquema de inmunización.

“Así, uno de nuestros desarrollos no sigue la vía de administración intramuscular clásica, sino la intranasal, es decir, simplemente se instila en la nariz”, dijo Maksiútov, en entrevista para el canal de televisión Rossiya 1.

Los estudios se podrán terminar los últimos días de junio o principios de julio y todas las etapas podrían culminarse en septiembre, no buscan acelerar los procesos para no inyectar un medicamento que no sea de utilidad.

Rusia supera ya los 395 mil contagios y registra ya 5 mil decesos por Covid-19.

