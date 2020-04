SARS-CoV-2 causante de Covid-19 podría regresar cada año: investigadora

México.- Rosa María del Ángel del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav, indica que como todos los coronavirus, el SARS-CoV-2 podría regresar cada año, aunque con números de infecciones distintos.

La investigadora dijo que el número de infecciones comenzará a bajar una vez que más del 50 por ciento de la población esté en contacto con el patógeno. Y si para ese momento existe una vacuna se podrá proteger a las personas; esto nos lleva a considerar que las actuales medidas de confinamiento no se repetirán a causa del Covid-19”.

De acuerdo con la investigadora como sucede con otros coronavirus que generan gripes de manera anual, el SARS-CoV-2 va a estar presente año con año. Por el momento, al tratarse de un nuevo virus, el riesgo de infección es alto para todos, de ahí la importancia de mantener las medidas de distanciamiento social e higiene especificadas por la autoridad sanitaria.

La integrante del Sistema Nacional de Investigadores también se refirió a la publicación Correlation between universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an epidemiological study, la cual reporta los países que no implementaron o abandonaron el programa de vacunación universal contra la tuberculosis, con la vacuna de bacilo Calmette-Guérin (BCG), han tenido más infecciones por coronavirus y mayores tasas de mortalidad.

En este análisis se sugiere, además, que la reducción del número de personas enfermas y de individuos que fallecen, hacen de la vacuna BCG una herramienta potencial en la lucha contra el Covid-19.

Al respecto la investigadora señaló que esta vacuna también se emplea para mejorar el sistema inmune, pero hasta ahora los resultados del estudio en cuestión son sólo una correlación y no hay evidencia suficiente de que BCG pueda aplicarse contra la infección por Covid-19 o brinde protección.

Ante este panorama, la investigación científica contribuirá al entendimiento de este virus, y podría llevar a obtener una vacuna, así como medicamentos eficientes. “Una vez que el pico de la epidemia haya pasado y se hagan más pruebas, será posible saber cuántas personas estuvieron infectadas, aun sin presentar síntomas. Mientras que los estudios clínicos brindarán datos de la evolución de los pacientes en relación a los tratamientos aplicados”, finalizó la especialista del Cinvestav.

