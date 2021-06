¿Sabías que los trastornos bucodentales pueden afectar nuestra salud general?

Un buen cuidado dental es de suma importancia, ya que tener encías, dientes y boca saludable reduce la posibilidad de enfermedades bucodentales y de salud general. Si has pospuesto tus idas al dentista por no tener tiempo, no padecer de malestares o se ve aparentemente bien tu boca, debes de tomar en cuenta que las bacterias e infecciones están a la hora del día y que puede afectar más que una simple carie. Así que no lo pienses más. Aquí te explicamos la importancia de una buena salud dental con información de Clínica Mi Salud.

¿Qué son los trastornos bucodentales?

Los trastornos bucodentales se refieren a problemas de salud propios de la boca y la mayoría de ellos se pueden prevenir y tratar en sus primeras etapas. De acuerdo a un estudio realizado por Global Burden of Disease Study 2017 las enfermedades bucales afectan a 3500 millones de personas en el mundo. Las caries es el principal problema bucodental en dientes permanentes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Qué tipo de trastornos bucodentales existen?

Hay algunas enfermedades bucales que son más frecuentes que otras, pero todas deben de ser tratadas por un experto en la rama. No minimices los malestares, caries, mal aliento o cualquier anomalía en tu boca, ya que son focos de alerta que posteriormente pueden afectar tu salud general, ya que la boca tiene una relación estrecha con vías digestivas y respiratorias. Te diremos algunos de los trastornos bucodentales más comunes.

Caries dental.

Periodontopatías. (Afección de las encías que pueden llevar la pérdida de los dientes)

Cánceres bucales.

Manifestaciones bucodentales del VIH.

Traumatismos bucodentales.

Noma.

Enfermedades de salud general por no tener una buena higiene bucal

Hay enfermedades que se desarrollan debido a una mala higiene bucal, pero esto va acompañado de hábitos generales, por ejemplo, el consumo de alcohol, tabaco, dietas ricas en azúcares y muchos otros factores. Debes de tomar en cuenta que la boca tiene una relación vías digestivas y respiratorias por lo que quedan expuestos algunos órganos a llevar bacterias arrastradas y causar malestares o enfermedades. Te compartimos algunas enfermedades relacionadas con trastornos bucodentales.

Enfermedades cardiovasculares . Pueden aparecer dolencias graves como aneurismas y endocarditis. Esto es debido a que las bacterias que causan las periodontitis, que se trata de un sangrado e infección de las encías por el torrente sanguíneo formando un coágulo que pueden obstruir una arteria.

. Pueden aparecer dolencias graves como aneurismas y endocarditis. Esto es debido a que las bacterias que causan las periodontitis, que se trata de un sangrado e infección de las encías por el torrente sanguíneo formando un coágulo que pueden obstruir una arteria. Cáncer bucal . Esta es una de las enfermedades más peligrosas y es debido a caries que no fueron tratadas o una prótesis mal colocada o ajustada que puede lastimar o causar tumoraciones.

. Esta es una de las enfermedades más peligrosas y es debido a caries que no fueron tratadas o una prótesis mal colocada o ajustada que puede lastimar o causar tumoraciones. Problemas digestivos . Cuando hay un desgaste de dientes o muelas no permite que se trituren bien las cosas y por lo tanto se va el alimento sólido. A mediano o largo plazo esto es sumamente peligroso, ya que puede ocasionar exceso de jugos gástricos provocando problemas estomacales.

. Cuando hay un desgaste de dientes o muelas no permite que se trituren bien las cosas y por lo tanto se va el alimento sólido. A mediano o largo plazo esto es sumamente peligroso, ya que puede ocasionar exceso de jugos gástricos provocando problemas estomacales. Enfermedades respiratorias crónicas . La boca tiene una estrecha relación con vías respiratorias por lo que puede traer problemas. Algunas bacterias pueden ser llevadas a los pulmones y causar algunas complicaciones como la neumonía.

. La boca tiene una estrecha relación con vías respiratorias por lo que puede traer problemas. Algunas bacterias pueden ser llevadas a los pulmones y causar algunas complicaciones como la neumonía. Diabetes. Esta enfermedad está relacionada con el avance de periodontopatía. Los problemas en las encías pueden tener más dificultades para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Por ello, se recomienda tener un cuidado periodontal.

¿Cómo prevenir problemas bucodentales?

Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día. Es de vital importancia que sea al despertar para quitar bacterias y después de las comidas.

Usar hilo dental para quitar el exceso de comida entre los dientes y no generar infecciones.

Usar enjuague bucal. Este es sumamente importante para quitar cualquier bacteria que queda en lengua y toda la boca.

Idas al dentista. Se recomienda tener una constante valoración.

Evitar comida. Hay algunos alimentos o bebidas que pueden contribuir a un mal cuidado bucal, como los alimentos chatarras, bebidas con endulzantes artificiales, etc.

Evitar tabaco y alcohol.

Atiéndete hoy

Sin duda el cuidado dental debe de ser prioridad para todas las personas y no se debe de descuidar en ningún momento. Una buena opción para realizarse los cuidados de salud bucal en Clínica Mi Salud, ya que cuenta con especialistas expertos en el área, herramientas adecuadas, un servicio de alta calidad, así como costos accesibles para cuidar tu salud. Además cuentan con todas las medidas sanitarias anticovid.

Si necesitas mayor información puedes llamar a los teléfonos de diferentes sucursales:

Culiacán: 7-15-95-95

7-15-95-95 Los Mochis : 815-96-96

: 815-96-96 Mazatlán: 981-95-95

Visítalos en su página oficial: misalud.com.mx o en sus redes sociales:

Síguenos en