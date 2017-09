Sal, hielo y el peligroso reto viral en redes sociales

Hielo y sal son dos elementos muy frecuentes en los hogares de millones de personas, el primero ayuda a mantener las bebidas y alimentos frescos, el segundo es un condimento presente en todas las comidas, sin embargo, ahora son utilizados en un peligroso reto viral que se ha apoderado de las redes sociales que deja quemaduras graves y marcas en la piel.

Esta reacción físico-química pone en riesgo a miles de jóvenes que se suman como adeptos a este reto viral.

Los especialistas han indicado que esta reacción de mezclar hielo y sal puede bajar la temperatura en la zona donde se aplique hasta los 21 grados bajo cero en pocos segundos.

El reto consiste en aplicar sal y luego presionar un cubito de hielo en los brazos, piernas o espalda, será ganador quien más aguante el dolor y podrá presumirlo en redes sociales.

De acuerdo al portal de noticias larepublica.pe, un adolescente de 12 años fue internado de emergencia en un hospital luego de recibir fuertes quemaduras al soportar por 20 minutos la reacción de estos dos componentes en su espalda. Tras ese lapso de tiempo obtuvo una quemadura de segundo grado.

Las redes sociales se han convertido en un semillero de retos que ponen en riesgo la vida de quienes los llevan a cabo.

El más escandaloso y conocido fue el "reto de la ballena azul" que incitaba a los jóvenes a cometer suicidio.

En un estudio realizado por Newsweek "Why teenagers get suckered in by Social Media dares" donde se analizaron los retos en redes sociales y el cerebro de los adolescentes, se llegó a la conclusión de el cerebro está programado para buscar nuevas experiencias (apredendemos de la imitación).

El problema es que los adolescentes no están preparados o no podeen la capacidad de tomar decisiones racionales, obviamente no les gusta ponerse en riesgo, simplemente no saben medir las consecuencias de realizar los retos virales. Además, no es sólo conseguir un reto, también se llevan 30 segundos de fama, ser el centro de atención, se dijo en el estudio.

Los retos más virales (y peligrosos)

Banana Peel Challenge. Este consitía en poner una cáscara de banana en el suelo y resbalarse deliberadamente con ella. En España, la policía envió un comunicado por Twitter advirtiendo los peligros de este reto.

Condón Challengue. (Sí, el reto que hizo "La Mars".) Este consiste en absorver un condón por la nariz y sacarlo por la boca. con el propósito de provocar asfixia. El condón puede quedar atorado en la tráquea y pulmones. Exsite otra versión que consiste en tirar un condón lleno de agua sobre la cabeza de otra persona.

El reto de la canela. Consiste en echarse en la boca una cucharada de canela en polvo y comerla sin tomar agua. La canela es muy dificil de diluir sólo con la saliva. Esto puede causar ataques de tos y atragantamiento.

El reto de la ballena azul. Consitía en cumplir una serie de instrucciones peligrosas para después pedir que quien hiciera el reto se suicidara. Para que el reto fuera cumplido se amenaza al participante con hacer daño a su familia si no lo cumple.

Los retos que terminaron en tragedia

Planking. Traducido com "hacerse tabla". Consiste en ponser boca abajo y tieso en algún lugar inusual, luego tomarse una fotografía y subirla a internet. En el año 2011, un joven llamado Acton Beale falleció en Brisbane (Australia) tras intentar practicar el reto en un balcón situado en el séptimo piso de un edificio.

NekNominate. Consiste en beber alcohol en grandes cantidades. Algunos mezclan el alcohol con otras sustancias como orina, pasta de dientes o enjuague bucal. Isaac Richardson, londinense de 20 años, murió en 2014 tras mezclar una botella de vino blanco, otra de vodka, una de whisky y una lata de cerveza. Todo ello lo ingirió en menos de dos minutos y terminó falleciendo en el hospital a la mañana siguiente.

Retos alimenticios. Otros de los retos más seguidos y llamativos entre los adolescentes son aquellos que tienen que ver con la comida (dejar de comer) para llegar a la delgadez. Algunos como el Collarbone Challenge consiste en poner varias monedas en la clavícula, si estas se detienen, se supone que se ha llegado a la delgadez correcta.

Otro es el Belly Button Challenge que consiste en rodear la cintura con el brazo y tratar de alcanzar el hombligo con los dedos, si logras hacerlo, según el reto, no tienes una "llantita".