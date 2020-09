Saludar con el codo no es la mejor alternativa dice la OMS durante la pandemia

Ginebra.-Si bien durante la pandemia por Covid-19 es inevitable mostrar algún gesto de cordialidad con familiares o amigos, donde saludar con el codo se convertido en una de las formas más populares de saludar durante la emergencia sanitaria por Covid-19, una práctica que no es del todo correcta según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este domingo, el director de la Organización Tedros Adhanom recordó a través de Twitter una de las indicaciones que se había dado algunas semanas atrás, la cual es evitar saludar con el codo, ya que al hacerlo te pones a menos de un metro de distancia con la otra persona, situación que puede propiciar a un contagio.

"La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel", retwit de Tedros de una publicación de la economista Diana Ortega.

Aunque algunos consideran que el riesgo puede ser mínimo al saludar con el codo, autoridades de la Organización Mundial de la Salud, han desaconsejado esta práctica popular, pues consideran. Disminuir la distancia podría propiciar al contagiar el virus.

Aunado a la reciente recomendación, continuamente a OMS ha recordado mantener las medidas de sanitarias, como lo es el uso de cubrebocas en lugares públicos, continuo lavado de manos, así como mantener al menos un metro de distancia como medida de seguridad con otras personas.

Pautas que la OMS ha recomendado seguir utilizado, hasta que no que no se logre la distribución de una vacuna efectiva contra el Covid-19, por lo que ha aconsejado no bajar la guardia en ningún momento.