Santiago, un pequeño que venció al covid

Ciudad de México.- Santiago, un pequeño que vive con la enfermedad del síndrome mielodisplásico, la cual ocasiona que se disminuya el sistema inmunológico y que obviamente ante un virus como el del nuevo coronavirus Sars-Cov-2 quedan completamente expuestos a volverse casos graves, logró vencerlo.

Durante la conferencia de presa, desde Palacio Nacional y en una entrevista a distancia, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud presentó a esta pequeña y joven familia integrada por Santi, su papá Juan Carlos y su mamá Diana.

Cortés informó que Santiago fue diagnosticado positivo a Covid-19, por lo que bajo la enfermedad que padece, estuvo muy grave, internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Infantil de Tlaxcala.

La madre de Santi, compartió a través de video llamada que su pequeño hijo, solo tenía una esperanza de vida de solo el cinco por ciento, por lo que dijo sentirse muy agradecida por todas las atenciones recibidas, aun cuando no pudieron estar cerca de su hijo durante esos 13 días a causa del Covid-19.

“Fue muy difícil dejarlo (internado), pero lo que nos dio la confianza es que el Hospital Infantil ha sido desde pequeño su segunda casa y los que están en el hospital, su familia, doctores enfermeras, personal administrativo, de limpieza, nos conocen bastante bien desde que Santi tuvo 21 días de nacido”, dijo la madre.

Calificó ésta experiencia como algo muy duro y aterradora, pero destacó que recibieron un gran apoyo de Trabajo Social de este hospital, pues tenían tres video llamadas al día con el pequeño y con sus médicos, de lunes a domingo. Así, a través del cristal de la computadora, pudieron estar cerca de su hijo. Esto debido a que Santi estuvo en cuidados intensivos con un tubo conectado a él, fueron 13 días en terapia intensiva, reiteró.

Estos padres, mostraron los mensajes que le mandaban a su pequeño día tras día, hechos en hojas de papel y plumones de colores, uno de ellos dice; “Tú tranquilo. Te están cuidando los doctores. Pronto estaremos juntos”, con los que a través del celular le mostraban a su hijo su amor por él.

A tono de broma, Ricardo Cortés, cuestionó a Santiago sobre si cuando despertó intentó escapar del hospital, a lo que el pequeño con pena y una sonrisa respondió que era verdad.

Al cuestionarlo sobre su sentir al abandonar el hospital entre aplausos por parte del personal médico, Santi expresó que sintió que era como una familia, que lo querían mucho y les dio las gracias por haberlo cuidado

Mientras tanto, el padre de Santiago mencionó que es de suma importancia que la población siga las recomendaciones de la SSA, pues muchos ciudadanos no creen que el Covid-19 exista.

“Que le echen ganas, que confíen en Dios, que confíen en los médicos y sobre todo que lleven a cabo los protocolos que recomienda la Secretaria de Salud, porque esto no es fácil, es muy difícil, desgraciadamente mucha gente no cree y ya cuando pasa es demasiado tarde muchas veces”.

Finalmente, la madre de Santi dio las gracias a los médicos por atender a su hijo sin miedo.

“Un agradecimiento enorme y decir que nunca, nunca tuvieron miedo por atender a Santi, no me lo derivaron a otro hospital y siempre tuvieron certeza de ayudarlo, nunca dejaron pasar un minuto sin atenderlo y creo que, gracias a su profesionalismo, atención y a que lo hicieron sin miedo, gracias a eso, todo esto fue posible, gracias. Sin su trabajo no hubiera sido posible lograr la vida de Santi, ya que tenía solo 5 por ciento de posibilidades de vida”, agradeció Diana.