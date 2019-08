Sarampión en México: 32 casos sospechosos en Chihuahua

México.- Actualmente la Secretaría de Salud de Chihuahua analiza 32 posibles casos de niños que pudieran tener sarampión, indicó Gumaro Barrio, subdirector de Epidemiología del gobierno de Chihuahua.

El funcionario destacó que desde hace 25 años no se presentaba en la entidad caso alguno de esta enfermedad, que ha tomado fuerza debido a la tendencia a la no vacunación, dando pie a que sean tres casos los confirmados ya en la zona fronteriza de Ciudad Juárez.

Barrio hizo un llamado a los padres de familia a que verifiquen las cartillas de vacunación de los niños y que completen los esquemas de vacunación recomendados. También que se cumplan con las medidas de higiene como lavado de manos, no compartir alimentos y objetos, no saludar de mano o beso ya que la enfermedad se transmite por contagio.

Dijo que se puede sospechar de sarampión cuando los niños presentan fiebre superior a los 39 grados, salpullido en la piel, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos y malestar general, ante este cuadro se debe acudir al médico de inmediato.

Recomendó también que los niños con los síntomas anteriores no convivan con otros niños o adultos que no estén vacunados o no hayan presentado la enfermedad con anterioridad.

Los casos sospechosos en Chihuahua reciben un seguimiento adecuado para su confirmación o rechazo, en caso de ser positivos se comenzará el tratamiento adecuado y los protocolos correspondientes para evitar más contagios.

Chihuahua cuenta con las vacunas suficientes para cubrir cualquier eventualidad surgida de los casos de sarampión, como son el seguimiento a personas que han tenido contacto con algunas de las personas sospechosas de tener sarampión.

Actualmente se han confirmado 12 casos de sarampión en México en los estados de Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí.

Los casos se encuentran en personas de entre los 10 meses y los 54 años de edad y se trata de casos importados. En dos de los casos hay alerta sanitaria por dos periodos largos de incubación sin presencia de casos.

Algunas veces, el sarampión puede conducir a problemas serios. No existe un tratamiento, pero la vacuna contra sarampión-paperas-rubéola (MMR) puede prevenirlo.

La vacuna contra el sarampión es muy eficaz. Dos dosis tienen una eficacia de alrededor del 97 % para prevenir el sarampión si hay exposición al virus. Una dosis tiene una eficacia de alrededor del 93 %.