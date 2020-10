¿Se alimentan bien mis hijos?

El confinamiento por el COVID-19 ha impactado también en la alimentación de los niños, quienes por la cuarentena no han salido a realizar actividades fuera de casa, incluso siguen con clases virtuales desde la seguridad de su hogar. La nutrióloga especialista en pediatría Anhelín Hernández Garcés habla sobre este impacto en la nutrición de los menores y su bienestar.

“En general, se ha visto un impacto negativo en la alimentación de los niños durante la epidemia, eso tiene que ver con factores secundarios al cambio tan drástico que sufrieron al dejar las actividades escolares, actividades deportivas, actividad física y recreación”, explica la especialista. De un día para otro fue necesario tenerlos en casa, lo que propició que experimentaran ansiedad y que estuvieran más tiempo frente a pantallas y monitores, la computadora, tableta, el celular, la televisión, teniendo un aumento también en el sedentarismo.

La situación que hemos vivido desde que inició la epidemia sin duda ha traído incertidumbre, estrés, preocupaciones, miedos y ansiedad tanto a adultos como en niños teniendo efectos no favorables en la alimentación.

El cambio de rutina, estar más tiempo en casa y tener más momentos de ocio, son situaciones que favorecieron que la mayoría de los padres y niños experimentaran ansiedad por comer, también se observa que aumentó la ingesta de alimentos procesados.



Situación

La nutrióloga infantil indica que se ha observado un repunte en cuanto al sobrepeso y la obesidad. “Pacientes que ya estaban en tratamiento con nosotros están regresando con un aumento significativo de peso, y pacientes nuevos también que durante la cuarentena por la epidemia desarrollaron también un aumento de peso”.

Pero también, afirma Anhelín Hernández, esta situación puede tener ventajas para las mamás y papás que pueden quedarse con los niños en casa para empezar a implementar adecuados hábitos de alimentación, ya que al tenerlos en casa van a poder tener más control en lo que el niño desayuna, come y en las colaciones que va a realizar durante el día. “Ya no va a haber esos factores que estaban en la escuela de que compra en la tiendita o compra alimentos chatarra fuera de la escuela”. Al no tener esos factores, podemos rescatar las ventajas para mejorar la alimentación de los infantes.



Importante

“Los padres tienen que crear un ambiente saludable en casa, ya que los niños están pasando más tiempo ahí. Se debe tener especial cuidado con los alimentos que están disponibles para los niños”, añade la licenciada en nutrición. Tratar de que sean frutas y verduras frescas y picadas listas para comer, agua natural, agua de fruta. Se deberá evitar tener al alcance de ellos alimentos chatarra como bollería industrial, papas fritas, bebidas gaseosas, bebidas azucaradas y otros alimentos procesados.

“También se deberá establecer un tiempo para la actividad física diaria y limitar la exposición frente a pantallas y monitores”, recomienda la nutrióloga infantil Anhelín.

No debemos olvidar la parte psicológica y emocional, es importante hablar con los niños, saber lo que están sintiendo para poder ayudarlos a tener más tranquilidad y estabilidad en estos tiempos de pandemia.



Colaciones

Se puede ofrecer colaciones o snacks saludables a base de frutas y verduras picadas, de diferentes formas y tamaños para evitar el tedio; podemos preparar paletas heladas de aguas frutales, gelatinas bajas en azúcar.



Recomendables

Lo que se les puede ofrecer a los peques como snacks sería:

Bastones de zanahoria, pepino, jícama.

Rice cakes.

Frutas en trozos o enteras.

Frutos secos y semillas.

Tostadas de maíz o de nopal.

Yogurth natural, sin azíucar.

Galletas Marías, de avena, amaranto, bajas en azúcar.

Medio sandwich con verdura.

Rollitos de jamón de pavo con verdura.



Evitar

Los snacks no recomendables serían:

