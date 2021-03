¿Se debe retirar la espuma del agua al hervir la carne?

Muchas veces, cuando se preparan comidas con carne, donde estas son hervidas en agua como en la preparación de los caldos en México, se suele retirar la espuma que surge cuando el agua entra en ebullición.

Este paso se sigue de manera tradicional, pero pocas personas entienden o conocen exactamente qué es lo que contiene esta espuma blanquecina.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a Gastón Torrescano Urrutia, investigador de la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal del CIAD, la carne contiene entre el 70 a 75 por ciento de agua que se une a las fibras musculares en un grupo de proteínas llamadas sarcoplásmicas.

Leer mas: Dieta cetogénica ayuda a controlar el azúcar en la sangre y reducir niveles de insulina en diabetes tipo 2

Por la acción del calor, el agua contenida dentro de estas fibras sale acompañada de otros componentes como proteínas y se hacen visibles en la espuma que flota en el recipiente.

Dijo que no se trata de que la carne estuviera en proceso de descomposición y tampoco esta espuma podría afectar la salud en caso de ser consumida. Si la carne se encuentra en buen estado antes de hervirla, la espuma no generará problemas.

Sin embargo, la práctica de retirar la espuma del caldo es aconsejable si se busca mejorar la imagen del platillo ya que se ha comprobado de manera científica que la apariencia de las comidas influye de manera considerable en su ingesta.

Leer mas: Recomendaciones para el cuidado de la salud mental a un año de la Covid-19

Dijo que al momento de hervir la carne, esta comienza a liberar nutrientes (principalmente proteína) que se integran a la espuma. La cantidad de estos no es importante, por lo que al retirarla no se afecta considerablemente su valor nutricional. Finalmente, la decisión de retirarla o no, se deja a consideración del consumidor.