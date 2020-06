¿Se deben dejar de usar lentes de contacto durante la pandemia?

Estados Unidos.- La seguridad relacionada con el coronavirus es esencial si usted usa lentes de contacto, gafas o gafas de seguridad, señalan los expertos.

Aunque la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology) recomienda limitar el uso de los lentes de contacto y cambiar a las gafas durante la pandemia, la Asociación Americana de Optometría (American Optometric Association) indica que no hay evidencias de que usar lentes de contacto aumente el riesgo de la COVID-19.

"Con un lavado adecuado de las manos antes de ponerse y quitarse los lentes de contacto, una limpieza adecuada de los lentes, y asegurarse de nunca tocarse la cara a lo largo del día, es razonable usar los lentes de contacto de forma segura", aseguró Danielle Natale, optómetra del Instituto Ocular Krieger de LifeBridge Health, en Baltimore.

Pero si alguien desarrolla síntomas de resfriado o gripales, debe dejar de usar lentes de contacto, señalan los expertos.

¿Por qué debes dejar de usar lentes de contacto por pandemia de coronavirus?

El nuevo coronavirus puede propagarse a través de las gotitas respiratorias que las personas emiten cuando respiran, hablan, tosen o estornudan. "Si es posible, los mejor es proteger sus ojos con gafas, gafas de seguridad, un protector facial o alguna otra forma de protección ocular", planteó la Dra. Laura Green, oftalmóloga del instituto.

Si bien las gafas comunes protegen la parte delantera de los ojos, quizá no provean una protección adecuada en la parte superior, la parte baja y los lados de los marcos. Pero las gafas de seguridad sí pueden hacerlo, según un comunicado de prensa del instituto.

El instituto recomienda limpiar las gafas a diario con un jabón suave y agua, y secarlas con un paño de microfibra para lentes.

"Es importante evitar limpiar las gafas con pañuelos o la punta de la camisa, o cualquier otra tela que no esté diseñada para limpiar lentes, porque esas cosas provocan rayaduras", advirtió Green.

Lave los paños de microfibra de manera regular. Se pueden lavar a mano con un jabón suave, y luego dejarlas secar al aire.

No coloque las gafas ni los lentes de contacto en ninguna superficie que no esté seguro de que está limpia, y no permita que otras personas toquen sus gafas. Guarde las gafas y lentes en un estuche limpio cuando no los esté usando, y Green aconsejó no dejar las gafas colgadas de su cuello con un cordón.

"Colgarlas del cuello puede exponer a la parte interior de las gafas, que al final está más cerca de su cara, a las gotitas del aire", añadió Green.

