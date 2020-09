¿Se deben usar los supositorios de glicerina en bebés?

México.- Un supositorio es una manera de de administrar un medicamento a los bebés, aunque si bien no es uno de los más cómodos, puede ser efectivo. Los supositorios son medicamentos que se administran por la vía rectal y que una vez dentro del cuerpo se disuelven para entrar en acción.

Los supositorios son efectivos para tratar el estreñimiento en bebés cuando ocurre de manera ocasional y hacer que las heces sean más blandas o resbalen al salir.

Los supositorios de glicerina tienen efectos laxantes, ayudan a estimular la defecación dado que la glicerina tiene la capacidad de atraer el agua hacia la zona a la que se ha aplicado. Esto hace que las heces aumenten de tamaño y causan un efecto ligero de irritante sobre los intestinos para estimular su movimiento.

Los supositorios de glicerina deben ser usados bajo recomendación de un especialista y siempre bajo supervisión, este método para ayudar tratar el estreñimiento en los bebés ha entrado casi en el desuso aunque todavía se pueden encontrar supositorios de glicerina en las farmacias, aunque se recomienda como último recurso para ayudar a la defecación en los niños.

Este tratamiento es recomendado de manera frecuente en bebés que son alimentados con fórmula láctea, dado que este alimento aumenta la consistencia de las heces, aunque los alimentados con leche materna también pueden sufrir estreñimiento.

Usar este recurso de manera rutinaria puede hacer que el bebé no aprenda a expulsar las heces por sí mismo y a que la presencia de una evacuación normal se retrase.

Cómo aplicar un supositorio de glicerina

Para aplicar un supositorio de glicerina lo primero que debes hacer es lavarte las manos con jabón y agua caliente.

En caso de que el supositorio de glicerina se encuentre muy blando deberás refrigerarlo por unos 30 minutos. Tras ese tiempo podrás retirarlo de su envoltorio para proceder a su colocación.

El bebé debe acostarse de lado con la parte inferior de la pierna enderezada y el muslo flexionado hacia el estómago.

Introduce el supositorio en el recto del bebé con la ayuda de tu dedo, en dirección al ombligo. Es importante que introduzcas el supositorio por el extremo plano, en lugar de por el extremo afilado (se recomienda hacerlo así porque ayuda a que la absorción y la retención del mismo sea más sencillo).

Cuando el supositorio esté colocado debes mantener las nalgas del bebé juntas por unos segundos para evitar que el supositorio se salga. Al finalizar, lava de nuevo tus manos.

Cuánto se tarda en hacer efecto un supositorio de glicerina

Los supositorios de glicerina son efectivos para el tratamiento del estreñimiento en bebés y en adultos, el tiempo que tarda en hacer efecto depende del organismo de cada persona.

Generalmente suelen hacer efecto entre 15 y 30 minutos desde el momento en que se aplica, por lo tanto si es aplicado en adultos, conviene estar cerca de un baño.

Es importante que estos supositorios no sean usados en personas con alergia al gliserol, si se tienen retortijones, náuseas o vómitos o síntomas de obstrucción intestinal o enfermedades intestinales inflamatorias si no se conocen las causas que lo producen.

Tampoco deben ser usados por más de 7 días consecutivos, dejar de usarlos si aparece sangre en las heces, irritación o dolor y tampoco junto a otros laxantes.

En algunos bebés o personas adultas que usan supositorios de glicerina se pueden presentar efectos secundarios como el síndrome de colon irritable si se usa por periodos prolongados. Aunque no crean adicción como tal, sí puede generar cierta dependencia o tener la sensación de no poder hacer del baño mientras no se use un supositorio.

La manera de aliviar el estreñimiento en los bebés y/o adultos es realizar cambios en la dieta, agregar más fibra y legumbres al menos dos veces a la semana, agregar alimentos integrales como arroz, trigo y pan. También ayuda el beber agua, al menos dos litros en los adultos.