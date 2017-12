¿Se desperdician riñones en buen estado?

pesar de las largas listas de espera para la donación de riñones, un nuevo estudio descubre que un riñón de un donante fallecido se trasplanta y el otro riñón con frecuencia se tira.

En Estados Unidos, aproximadamente 5,000 personas fallecen cada año mientras están esperando un trasplante de riñón, dijeron los investigadores. A pesar de la larga lista de espera, casi 1 de cada 5 riñones recuperados de los donantes fallecidos se tiran, una tasa que ha aumentado en la última década.

Para saber más del motivo de que tantos riñones no se utilicen, los investigadores examinaron la información de más de 88,000 donantes fallecidos en Estados Unidos entre 2000 y 2015, de los que se extirparon dos riñones, pero solo se trasplantó uno de ellos.

Aunque los riñones que se desecharon con frecuencia presentaban rasgos que se consideraron poco atractivos, el otro riñón del par que se usó compartía muchos de los mismos rasgos o todos, y sin embargo funcionó bien después del trasplante a pacientes mayores con más problemas médicos.

El estudio aparece en la edición en línea del 7 de diciembre de la revista Journal of the American Society of Nephrology.

"Por tanto concluimos que muchos de estos riñones descartados de hecho se podían usar, y que se necesitan cambios a nivel del sistema para animar a que se use mejor este recurso valioso pero escaso", planteó en un comunicado de prensa de la revista el colíder del estudio, el Dr. S. Ali Husain. Husain es profesor de nefrología en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

El estudio sugiere la necesidad de cambios en la política para asegurarse de que se usan para los trasplantes todos los riñones que se puedan usar con seguridad, escribieron en un editorial que acompaña al estudio en la revista el Dr. Matthew Kadatz y el Dr. John Gill, de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

"El proceso actual de descarte de los riñones sería difícil de explicar a las familias de los donantes fallecidos, y es un flaco favor para los miles de pacientes de edad avanzada y con diabetes que están en la lista de espera y que se beneficiarían de un trasplante de estos riñones de alto riesgo y que hayan dado su consentimiento de recibirlos", escribieron.

