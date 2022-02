Se multiplican las infecciones de transmisión sexual en adolescentes

España.- La clamidia y el gonococo son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en la adolescencia, uno de los pocos grupos de población a nivel mundial en el que no se ha conseguido un descenso en nuevos diagnósticos de VIH.

También señalan que más del 50 % de los menores de entre 14 y 17 años consume porno regularmente en internet y consideran que el papel de los pediatras, los familiares y los centros educativos es crucial para garantizar conductas sexuales responsables entre los más jóvenes.

La incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) sigue una tendencia ascendente en prácticamente todos los grupos poblacionales, incluidos los adolescentes.

Según el último informe del Centro Nacional de Epidemiología, entre 2016 y 2019 la incidencia de gonococo, clamidia y sífilis se ha duplicado en los jóvenes de 15 a 19 años en España.

Una realidad preocupante de la que alertan los pediatras coincidiendo con el Día Europeo de la Salud Sexual, que se conmemora cada 14 de febrero.

Para la doctora Cristina Epalza Ibarrondo, miembro del grupo de trabajo de VIH y enfermedades de transmisión sexual de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), los datos «son especialmente alarmantes» en otras infecciones de transmisión sexual sin cura a día de hoy, como es la infección por VIH.

De acuerdo con esta especialista, los adolescentes constituyen uno de los pocos grupos de población a nivel mundial en los que no se ha conseguido un descenso en los nuevos diagnósticos. En ellos además, el diagnóstico tardío es una realidad preocupante que ya afecta al 30 por ciento.

Dejando a un lado el virus del papiloma humano, que es la infección de transmisión sexual más prevalente a nivel mundial, y del que se estima una prevalencia de entre el 50 % y el 60 % a los dos primeros años del inicio de las relaciones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual (ITS) más frecuentes en adolescentes son la clamidia y el gonococo.

Apunta Epalza que en torno a un 30 % de los diagnósticos de clamidia y un 25 % de gonococo corresponden a jóvenes menores de 19 años, en Estados Unidos, de acuerdo a los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Salud sexual y adolescentes

Para los pediatras está claro que la educación sexual es la asignatura pendiente del sistema sanitario y los centros escolares.

Un aspecto que les inquieta a los pediatras es lo poco que se habla de las ITS y de salud sexual a los adolescentes, teniendo en cuenta que la edad de inicio de las relaciones sexuales disminuye cada vez más y aumenta el acceso a contenidos sexuales inapropiados.

Como explica la doctora Talía Sainz Costa, pediatra especializada en Enfermedades Infecciosas y Tropicales y miembro de la SEIP, los adolescentes, que son más vulnerables e influenciables, «reciben referencias sexuales que no favorecen una educación sexual global, donde se transmita el respeto a sí mismos y al otro».

En este sentido y de acuerdo con Félix Notario, presidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), más del 50 % de los adolescentes de entre 14 y 17 años suelen ver regularmente porno en internet.

Algo que les familiariza con las prácticas de riesgo y contribuye a una descontextualización de la sexualidad:

“Los adolescentes tienen más información que nunca pero entre sus conocimientos y su conducta existe una gran contradicción. Carecen de una información legitimada por la familia, la escuela y los profesionales de la salud, no se sienten cómodos para hablar de sexualidad con su entrono y eso no favorece una conducta responsable”.

Las conductas sexuales de riesgo no solo provocan un aumento de las ITS, sino también embarazos no deseados, abusos y frustración en las relaciones.

Por eso, y teniendo en cuenta que la salud sexual forma una parte importante del desarrollo de los individuos, y más especialmente de los adolescentes, los especialistas insisten en el papel fundamental que juegan los pediatras, las familias y los centros escolares en este sentido y advierten de que la educación sexual sigue siendo la gran asignatura pendiente en España.

El presidente de la SEMA propone que en todas las escuelas haya al menos un educador sexual que pueda dar pautas específicas y adaptar programas de educación sexual para cada uno de los ciclos, así como la creación de espacios pensados para ellos donde se les pueda atender de forma gratuita y personal por parte de profesionales formados y sin presencia de sus tutores.

“Los pediatras por nuestra parte, debemos abrir la puerta a una consideración de la salud de un modo más amplio que incluya la salud sexual, incorporando, por ejemplo, preguntas sobre sexualidad en nuestras entrevistas clínicas rutinarias», concluye el doctor Notario.