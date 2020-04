¿Se pueden prevenir futuras pandemias?

Estados Unidos.- Intentar identificar a los animales con más probabilidades de transmitir virus a los humanos quizá no ayude a prevenir pandemias futuras, señalan unos investigadores.

En vez de ello, el foco debería ser los tipos específicos de virus y las formas en que se propagan, sugieren.

Se cree que la pandemia actual de coronavirus se originó en los murciélagos, y la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, lo que significa que se propagan de los animales a los humanos, según investigadores de la Universidad de Glasgow, en Escocia.

Esta pandemia muestra la grave amenaza de salud y económica que los virus zoonóticos plantean, y aprender más sobre ellos es esencial.

El estudio encontró poca variación en la proporción de virus zoonóticos en 11 órdenes importantes de aves y mamíferos, y que los órdenes animales con más especies albergaban más virus en general, y más virus zoonóticos.

Los hallazgos ponen en duda la creencia de que ciertos reservorios animales, como los mamíferos, plantean un mayor riesgo de propagar virus a los humanos, según el estudio, que se publicó en la edición del 13 de abril de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En su lugar, los rasgos característicos de los virus, en vez de sus anfitriones animales, serán los factores de predicción más útiles de la transmisión zoonótica, aseguraron los investigadores.

"El reconocimiento de que varios virus de alto perfil se originaron en los murciélagos desencadenó un tremendo interés por averiguar si había algo especial en su ecología o en sus sistemas inmunitarios que hiciera que los virus tuvieran unas probabilidades desproporcionadas de infectar a los humanos", comentó Daniel Streicker, investigador sénior del Instituto de Biodiversidad, Salud Animal y Medicina Comparativa de la Universidad de Glasgow.

"Nuestro hallazgo de que el número de zoonosis que han surgido de los murciélagos es más o menos el mismo que se prevería en cualquier grupo de mamíferos de su tamaño pone en duda la idea de que los murciélagos producen virus con una mayor propensión a infectar a los humanos", comentó Streicker en un comunicado de prensa de la universidad.

"Para saber si los murciélagos tienen algo de especial, debemos comprender si los virus de los murciélagos que pasan a los humanos provocan una enfermedad más grave o se propagan mejor entre los humanos que los virus de otros animales, algo que ahora mismo no se sabe con certeza", añadió.