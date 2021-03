Secretaría de Salud pide no “desesperarse” ante retraso en la aplicación de vacuna Covid-19

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud, a través de Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, hizo un llamado a los mexicanos para no desesperarse al no recibir la vacuna contra la Covid-19 en la fecha establecida, debido al retraso en la llegada del fármaco.

Durante la conferencia diaria sobre la actualización de la vacuna, Gabriela del Carmen explicó que si bien, ya se ha dado una cita con la primera y segunda cita para la aplicación de la vacuna, esta pudo haber caducado sin haber recibido la dosis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, pidió a la población tener paciencia, pues la Secretaría de Salud volverá a llamar a los pacientes programados para reagendar la cita para la aplicación de la vacuna.

Leer más: Donar médula ósea, oportunidad de vida para muchas personas: alumna de la UAG

“Aunque su fecha haya caducado en el papelito que le entregó el personal de Salud que a bien lo recibió en la primer dosis de vacuna, se le volverá a llamar y recibirá la segunda dosis en el plazo que está contemplado”, declaró Gabriela del Carmen.

La funcionaria aclaró que la vacuna está garantizada para todos los mexicanos, reconociendo que existe un retraso en la distribución de las vacunas y en el Plan de Vacunación Contra Covid-19 en gran parte de México.

Pero no desesperen, y no van a quedar fuera porque lo que tenemos entendido es que estos periodos se han aplazado un poco”, agregó.

Vacunación en México

Hasta ahora se han administrado entre la población de México 5 millones 459 mil 14 dosis de la vacuna contra la covid-19, 195.700 en las últimas 24 horas, de las 8,16 millones de vacunas que han llegado al país.

De ellas, 3 millones 895 mil 4 son personas adultas mayores de 60 años han recibido una primera dosis.

Leer más: Mujer en coma por Covid-19 da luz a su bebé; la conoció por FaceTime

México tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, 79,4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 24 de la rusa Sputnik V, 20 de la china Sinovac, 12 de la también china Sinopharm y 51,4 de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En territorio registra un total de 197 mil 827 decesos desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, indicaron este sábado autoridades de la Secretaría de Salud.