Secretario de salud de México no sabe cuando terminará la vacunación covid en el país

México.- En la conferencia Mañanera de este 06 de abril el titular de la Secretaría de Salud de México, Jorge Alcocer dijo desconocer cuando terminaría el proceso de vacunación, por ende la pandemia de Covid-19 en el país.

"¿Toda la población?, todo, todo, es difícil señalarlo, los plazos van avanzando, pero es posible que hacia fines de año tengamos muy buenas expectativas en número", declaró el titular de la Secretaría de Salud mexicana Jorge Alcocer Varela.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: A partir del 7 de abril inicia vacunación Covid-19 en Mazatlán

Frente al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, decenas de medios de comunicación y los miles de espectadores que tiene la Mañanera, Alcocer Varela declaró que en otras palabras que la vacunación no terminaría en el 2021.

Aunado a ello, reveló que aún se desconoce si el próximo año se necesitará otra vez implementar dosis en la población para mantener la inmunidad de quienes ya fueron vacunados, así como de los que estarían por serlo.

"Y también hay que ver adelantando. La pandemia no nos deja, no nos va a dejar este año, no está dicho que en 2021 termina, no. Hay que ver para el año siguiente. Como esto se acaba -como se dice- hasta que se acaba, si vamos a requerir una nueva vacuna o nueva dosis de la misma no sabemos, es posible, pero todavía no hay información en ninguna parte del mundo" expuso el doctor Jorge Alcocer.

Leer más: La tarifa de verano en Sinaloa entrará en vigor el 1 de Mayo

En otras palabras, las autoridades mexicanas aún no tienen proyecciones de cuando podría terminar la pandemia de Covid-19 a causa de la inmunización de la población, en ese sentido cabe señalar que México tiene un largo camino, pues aún no desarrolla su propia vacuna.

A esto se suma que las vacunas para menores de edad aún están en desarrollo por las grandes farmacéuticas y el desconocimiento por sobre el plazo de efectividad de la vacuna.