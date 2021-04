Secuelas de Covid-19 pueden matar incluso meses después de la recuperación

Las personas que sobreviven a la enfermedad Covid-19 tienen un riesgo de muerte cercano al 60 por ciento hasta seis meses después de la infección, esta tasa de muerte fue comparada con las personas que no fueron infectadas.

El estudio fue publicado en la revista Nature. Este porcentaje de muerte representa hasta ocho muertes adicionales por cada mil pacientes durante seis meses.

De acuerdo al investigador principal del estudio, Ziyad Al-Aly y director del Centro de Epidemiología Clínica de la Universidad de Washington en St. Louis, las muertes reales por Covid-19 no están bien contabilizadas ya que no se toman en cuenta aquellas que ocurren como consecuencia de las secuelas a largo plazo.

Al-Aly dijo que las muertes que se registran de forma oficial son tan solo la punta del iceberg.

Durante este estudio se analizaron los datos de una base de datos electrónica de los Estados Unidos que contiene información de cerca de 87 mil pacientes Covid-19 y de 74 mil 435 personas que sobrevivieron a la enfermedad al menos durante los primeros 30 días después del diagnóstico y que no fueron hospitalizados, además se tenían los datos de cinco millones de personas que no tuvieron Covid-19.

El informe encontró que los pacientes que no fueron hospitalizados por Covid-19 podrían tener implicaciones de salud seis meses después como afecciones respiratorias, enfermedades del sistema nervioso, mala salud mental, trastornos metabólicos, afecciones cardiovasculares y gastrointestinales.

El autor del estudio dijo que esto es preocupante dado que en el estudio no se estaban tomando en cuenta los casos graves ya que únicamente se basaron en las personas que no fueron hospitalizadas, las que se supone no deberían tener complicaciones en absoluto.

El especialista estima que las personas que han sido hospitalizadas a causa de Covid-19 y que sobrevivieron mas allá de los 30 días, presentaron una tasa de muerte adicional de 29 por cada mil.

Al-Aly dijo que por ahora, la única solución para detener estos efectos es no contraer COVID-19.

“La mejor manera de prevenir el COVID prolongado es prevenir el COVID; la mejor forma de prevenir el COVID es la vacunación ”, finalizó.