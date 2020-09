Segundo paciente presenta enfermedad neurológica "inexplicable" por vacuna de AstraZeneca

Estados Unidos.- Un segundo voluntario para las pruebas de la vacuna de AstraZenca contra el coronavirus ha presentado otra reacción adversa, de acuerdo a medios estadounidenses, el voluntario desarrolló una enfermedad neurológica inexplicable. La farmacéutica ha explicado que no hay evidencia suficiente para suponer que la vacuna esté relacionada con la reacción.

De acuerdo a una declaración al respecto dada por AstraZeneca al diario estadounidense The New York Times, no se tiene un diagnóstico de este segundo caso, pero el diario aseguró que podría tratarse de mielitis transversal, la misma enfermedad que presentó el primer caso reportado, también en una mujer.

En la misma declaración, AstraZeneca agrega que en el primer caso, la mujer tenía ya un caso no diagnosticado por esclerosis múltiple que no había sido diagnosticado.

Tras una revisión independiente a la primer paciente se determinó que la reacción presentada no estaba relacionada con la vacuna.

Qué es la mieltis transversal

La mielitis transversa puede aparecer por distintas causas incluso infecciones y trastornos del sistema inmunitario que atacan los tejidos del cuerpo. También puede ser ocasionada por otros trastornos de la mielina, como la esclerosis múltiple. Otras afecciones, como un accidente cerebrovascular de la médula espinal, a menudo se confunden con la mielitis transversa, y estas afecciones requieren otros enfoques de tratamiento.

Existen al menos cien vacunas en investigación pero son al menos seis las que tienen potencial de funcionamiento en corto plazo, entre ellas se encuentran dos chinas, dos estadounidenses. Hasta el momento el virus ha infectado a más de 27.6 millones de personas en el mundo y ha causado la muerte de 898 mil personas.