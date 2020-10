Sencillos jugos naturales para tener un sistema inmune fuerte

Un sistema inmunológico fuerte ayuda a evitar enfermedades infecciosas como la covid o cualquier otra enfermedad respiratoria o que estas se manifiesten con síntomas leves. Un sistema inmunológico fuerte es resultado de diversos factores, como una buena alimentación, descanso y ejercicio.

La pandemia por coronavirus que actualmente atraviesa el mundo ha hecho dar importancia a la alimentación sana. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Melbourne, un sistema inmunológico fuerte puede combatir al virus y ayudar a la recuperación pronta. Para fortalecer el sistema inmunológico estas bebidas podrían ser útiles.

Jugo de tomate. Este jugo ayuda a proporcionar ácido fólico que interviene para disminuir el riesgo de infecciones. Es además rico en diversas vitaminas y minerales y antioxidantes. Este jugo puedes prepararlo en casa con el siguiente procedimiento: coce los tomates rodajas en en agua por al menos 30 minutos y licúalos hasta tener una consistencia líquida.

Jugo verde de vegetales: Este jugo verde puede agregar flavonoides conocidos como quercetina que ayuda a reducir la inflamación y fortalece el sistema inmunológico, para ello debes agregar manzana verde, lechuga, col rizada en una licuadora y mezclar perfectamente. Estos ingredientes agregarán además vitamina C, ideal para evitar infecciones.

Frutos rojos. El jugo de frutos rojos es la mejor fuente de vitamina C para el sistema inmunológico, esta vitamina interviene en la p producción de glóbulos blancos que son los encargados de combatir infecciones en el cuerpo. Se recomienda que un adulto sano ingiera al menos 200 mg de vitamina C al día.

Jugo de sandía. El jugo de sandía ayuda al cuerpo a mantenerse hidratado mientras agrega agentes desintoxicantes al cuerpo. Contiene también vitamina C, A y magnesio, estos componentes ayudan a evitar el dolor muscular.

jugo de calabaza. Para este jugo requieres la semilla de las calabazas, estas aportan zinc, magnesio y fibra, esenciales para un sistema inmunológico fuerte. Para prepararlo necesitas dejar remojar las semillas de calabaza durante toda una noche y licuar hasta que quede una consistencia jugosa, puedes agregar un poco de sal, luego colar y beber.

Síntomas de un sistema inmunológico debilitado son:

Fiebre frecuente

Ojos secos

Cansancio habitual

Náuseas y vómitos

Diarreas

Manchas en la piel

Caída del cabello

También se recomiendan alientos como:

Carnes magras, que son una excelente fuente de selenio antioxidante.

Hongos, contienen betaglucanos, carbohidratos que estimulan la producción de glóbulos blancos, que atacan los virus.

Salmón salvaje, es una estupenda fuente de vitamina D, que el sistema inmunológico necesita para matar bacterias y virus perjudiciales.

Ajo. El ajo es utilizado desde los tiempos antiguos en la medicina tradicional para tratar infecciones bacterianas, antivirales y fúngicas, contiene alicina.

Almendras. Contienen vitaminas B y E, además de grasas saludables, hierro, calcio y fósforo. Estas vitaminas y nutrientes son esenciales para el sistema inmune, ayuda al crecimiento y a desintoxicar el organismo. Se recomiendan 20 gramos de almendras al día.

También se debe buscar evitar el alcohol, el azúcar y la comida procesada como empacados, comida rápida, frituras, etc. La base de un sistema inmunológico fortalecido se encuentra en la alimentación balanceada. La Organización Mundial de la Salud indica que una dieta balanceada debe componerse de la siguiente manera: las grasas no deben superar el 30 por ciento; las grasas saturadas el 10 por ciento; grasas trans el 1 por ciento; el azúcar debe ser menor al 10 por ciento y la sal no debe sobrepasar los 5 gramos diarios.