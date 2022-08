Sentarse a ver la televisión aumenta el riesgo de demencia; leer sentado no

Pasar muchas horas viendo la televisión sentada aumenta el riesgo de desarrollar demencia, indica un nuevo estudio, al contrario que leer sentado, que disminuye dicho riesgo.

Así lo dio a conocer a un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en el que se sugiere que la demencia no está relacionada con el sedentarismo, sino con las actividades que se realizan.

El estudio fue realizado por especialistas de la Universidad del Sur de California y la Universidad de Arizona y se basó en los hábitos de consumo de televisión de los adultos mayores.

En el estudio encontró que la investigación reveló cómo ciertas conductas sedentarias pueden aumentar el riesgo de padecer demencia. Para el estudio se analizaron los hábitos de adultos mayores que veían televisión, leían un libro y usaban la computadora.

Estas tres actividades son catalogadas como sedentarias o de limitado esfuerzo físico, pero arrojan un importante resultado sobre la conducta pasiva/ocio y la influencia en el riesgo de demencia.

Se utilizaron datos sobre los hábitos de consumo de estas tres actividades depositadas en el Bio Banco de Reino unido de 145 mil personas con una edad promedio de 65 años.

Luego de una década de estudio, se analizó su situación de salud, Al determinar el diagnóstico de demencia, se encontraron más de 3 mil 500 casos positivos. Es decir, había una correlación importante entre el sedentarismo y el riesgo de demencia.

El estudio indicó que el sedentarismo en sí no es el causante de la demencia, sino las actividades que se realizan, pues se demostró que ver televisión sentado y de manera prolongada implica menor actividad en la corteza cerebral, en comparación con estar en una computadora o leyendo, que serían más beneficiosos.