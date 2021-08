Sería ideal que todos los niños y niñas se vacunaran contra Covid-19: infectólogo

México.- En el último reporte realizado por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) se informó que los casos de coronavirus en menores de 17 años ya sumaban un total de 60 mil 928 casos confirmados como positivos de SARS-CoV-2 hasta el 8 de agosto de este año; pese a esto, la Secretaría de Gobernación en México ha informado que se está considerando vacunar solamente a los niños y adolescentes con alguna vulnerabilidad y que puedan padecer Covid-19 de manera grave.

Para el médico e infectólogo Benjamín Madrigal Alonso, el dato de un aumento de número de casos es de importancia si se considera que este número de contagios en menores ha ido incrementándose conforme avanza la tercera hola de pandemia.

Según los datos de Sipinna, en la primera semana de agosto, por grupos de edad, los casos positivos de SARS-CoV-2 subieron un 2.7 por ciento en el grupo de 0 a 5 años, un 3.1 por ciento para el grupo de 6 a 11 años y un 3.1 por ciento en el grupo de 12 a 17 años, con respecto a la semana anterior.

La vacuna continúa siendo una esperanza para reducir el riesgo que tienen los niños de padecer coronavirus, mencionó Madrigal, para quien lo ideal sería que todos los niños tuvieran la oportunidad de vacunarse contra la Covid-19. El médico recomendó que todos los niños que tuvieran la indicación de vacunarse contra la Covid-19, lo hagan cuando les toque el turno.

Los datos alrededor del mundo confirman que en los países con una vacunación eficaz se ha logrado frenar la transmisión de coronavirus a las poblaciones no vacunadas, en este casos han sido los niños y adolescentes en el mundo. Hasta ahora, la vacunación continúa siendo una medida eficaz para evitar que personas de todas las edades desarrollen la Covid-19 de manera grave.

Lamentablemente, no todos los países cuentan con una tasa de vacunación rápida, y este es el caso de México. Sumándose a las no altas tasas de vacunación de nuestro país, se tiene también a los grupos de personas que, por miedo o ignorancia del funcionamiento y la seguridad de las vacunas, evitarán a toda costa la vacunación en ellos y sus hijos, y que luchan, además, por distribuir mitos en torno a las vacunas contra Covid-19 (ver gráfico).

Por ello, el doctor Benjamín Madrigal Alonso, durante la entrevista en vivo para EL DEBATE (https://n9.cl/minv4), consideró importante seguirse informando adecuadamente sobre la pandemia, las repercusiones en niños y adultos de enfermar de covid-19 y adquirir conocimiento sobre los beneficios que tienen las vacunas con las que ya se cuenta.

¿Habrá más casos en niños?

En México, el aumento de casos de coronavirus en edades infantiles puede obedecer a la predominancia actual de la variante delta en el país pues, según la Organización Panamericana de la Salud, a principios de agosto ya ocupaba un 67 por ciento de los casos.

Se prevé que este porcentaje de la variante, en proporción a las otras, aumente, ya que es más contagiosa, se multiplica más en el organismo y es más rápida, pues disminuye su periodo de incubación, mencionó Madrigal Alonso.

Al doctor le preocupa que en este retorno a clases el incremento de covid-19 en niñas y niños sea más notable y se ocasione debido al aumento en la interacción social que se tendría tanto en el transporte a las aulas como dentro de ellas. Más aún porque México es un país que vive la tercera ola de pandemia con una tasa de vacunación muy baja.

Según los datos de Statista, hasta el 10 de agosto de este año, un 39.87 por ciento de los mexicanos mayores de edad se habían vacunado con una dosis, y con dos dosis completas se tenía apenas a un 21.47 por ciento de la población de adultos, “el doctor Narro (José Ramón Narro Robles), exsecretario de Salud), hizo una declaración de que realmente teníamos vacunados a 28 millones, bien vacunados, no dosis parciales de la vacuna”, mencionó Madrigal, para quien estos números en vacunación conllevan a que más niños se contagien.

No se considera vacunar a niños

Si bien en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dictaminó procedente el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, y la ampliación de su aplicación terapéutica a niños mayores de 12 años, a finales de julio el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sugirió que la vacunación en niños contra covid-19 no está contemplada aún para el país, “no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia”, lo anterior es cierto y la Organización Mundial de la Salud tiene una opinión similar al respecto, ya que se asegura que los niños tienen menos posibilidades de enfermar y de padecer la covid-19 de manera grave.

Sin embargo, para Madrigal Alonso, quien también es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, esto no quiere decir que los niños dejan de ser vulnerables a la covid-19, “la situación de aumento de contagios es dramática y en ningún caso desestimable”.

Tener contagios en niños implicará la posibilidad de hospitalización y, lamentablemente, la posibilidad de muerte en casos graves en muchos de ellos. Hasta el 8 de agosto, Sipinna sumaba en el país 613 fallecimientos de niñas, niños y adolescentes que dieron positivo a SARS-CoV-2; de este total de muertes, 335 fueron casos de sexo masculino y 278 fueron de sexo femenino.

Niños reaccionan diferente a Covid-19

Para el pediatra, a medida que se están viendo más casos en niños, es posible identificar en ellos diferentes manifestaciones clínicas, “no todo es dolor de cabeza, dolor de garganta y tos, para el niño pueden ser diarrea, para el niño pueden ser lesiones en la piel, granos, ampollas”, y otros síntomas que no se ven en adultos.

Benjamín lamentó que muchos de estos casos en niños terminen en fallecimientos, y que incluso se encuentren edades de menores de 5 años en las estadísticas. Por todo lo anterior, Madrigal apoya la idea de una vacunación contra covid-19 a todos los niños, y más en un contexto en el que México ha dado apertura a las escuelas para iniciar clases presenciales este agosto, en el ciclo 2021-2022.

No bajar la guardia

Con este panorama, el médico considera que ya todas las edades estarían expuestas al virus, y habría que decidir si vacunar también a los niños, o incluso por economía, quizá elegir entre vacunar a los mayores de 18 años de edad o vacunar a los niños de 12 a 18 años, que son los autorizados actualmente, lo cual tampoco sería justo y pone al país en un dilema.

Mientras tanto, la población debe mantenerse atenta, mencionó Madrigal, porque, como reflejan los datos, el problema de la pandemia es real, el azote de la tercera ola en menores de edad también lo es, y aún en México no hay garantías de una vacunación contra la covid-19 para todas las edades.

Por lo tanto, la alternativa para Benjamín es que todos los adultos que puedan vacunarse lo hagan, como una manera de evitar más contagios y fallecimientos por el padecimiento, y seguir guardando las precauciones ya conocidas: usar de manera correcta el cubrebocas, hacer la limpieza de manos adecuadamente y conservar la sana distancia.

MITOS Y REALIDADES

Inmunizar a los niños contra covid-19 les ocasionará efectos en su desarrollo e infertilidad

Falso: Las vacunas contra covid-19 son seguras y no causan efectos negativos en el desarrollo, mucho menos infertilidad.

¿Cuáles niños son más elegibles para vacunarse contra el coronavirus?

Hasta ahora, se ha hablado sobre priorizar a niños con enfermedades crónicas, comorbilidades o padecimientos que pudieran hacerlos vulnerables a padecer covid-19

¿Es segura la vacuna contra covid-19 para niños y adolescentes?

Sí. Todas las vacunas contra la covid-19 pasan por pruebas rigurosas en los ensayos clínicos para demostrar que cumplen los criterios internacionales de referencia sobre seguridad y eficacia.

¿Debo vacunar a mis hijos contra el coronavirus?

Sí, en caso de que su país cuente con vacunas disponibles para todos los niños, la recomendación es vacunarlos.

¿De cuántas dosises la vacuna para los niños?

Es posible que en un futuro se aprueben vacunas de una sola dosis, pero ahora la vacuna más recientemente aprobada contra covid-19 de Pfizer consta de dos dosis. Una vez se obtiene la primera dosis, la segunda deberá adquirirse en un periodo.

¿Cuánto dura la protección de la vacuna?

Aún se está estudiando la duración de la inmunidad contra covid-19 por vacunación, se espera que alcance a cubrir de seis meses a un año.

¿La vacuna tendrá en los niños algún efecto secundario grave?

No, la mayoría de los efectos secundarios observados en niños y niñas son leves: temperatura, dolor muscular, dolor en el área de la vacuna, cansancio o dolor de huesos. Más de un millón de niños en Estados Unidos se han vacunado y no se han observado problemas de seguridad graves en ellos. Los efectos adversos de gravedad resultarían muy raros.

Inmunizar a los niños contra covid-19 les dará autismo

Falso: Ninguna vacuna provoca autismo a niños o niñas, las vacunas contra covid-19 han probado seguridad y eficacia en ellos.

¿Tienen las vacunas productos animales, tóxicos o peligrosos?

No, los biológicos contra covid-19 no contienen ningún producto peligroso, ni proteínas, células o tejidos animales, tampoco se elaboran con ingredientes tóxicos.

¿Es prioritaria la inmunización infantil contra covid-19?

La OMS ha considerado no prioritario inmunizar a los niños y niñas, puesto que tienen un riesgo mucho menor de desarrollar covid-19 de manera grave, en comparación con los adultos mayores.

Los niños con asma y alergias no se pueden vacunar contra covid-19

Falso: Los niños con padecimientos respiratorios, como el asma, pueden vacunarse. De hecho, vacunarse evitaría muchas complicaciones respiratorias en caso de adquirir coronavirus. Las alergias a alimentos, medicamentos y productos que no contiene la vacuna, no son motivo para no vacunarse. Pregunte a un médico en caso de dudas.

¿Pueden recibir los chicos sus vacunas anuales a la vez que la vacuna contra covid-19?

Sí. En muchos países, la recomendación dada es que los niños pueden recibir sus vacunas del esquema de vacunación vigente, correspondiente a su edad, junto a la vacuna de covid-19, pues no se contraponen.

Los niños pueden enfermar de covid-19 luego de vacunarse contra el coronavirus

Falso: La vacuna no puede ocasionar la enfermedad, sin embargo, si el virus ya se ha adquirido y está en incubación cuando se ha aplicado la vacuna, es posible que la enfermedad de covid-19 se desarrolle.

¿Deben seguirse protegiendo los niños vacunados contra el coronavirus?

Sí, los niños que tengan la posibilidad o recomendación de vacunarse contra la covid-19 deben protegerse usando cubrebocas (recomendado para mayores de 5 años), practicando la sana distancia y el lavado de manos continuo al salir de casa o visitar lugares públicos.

