Si consumes alguno de estos alimentos populares, debes evitarlo de inmediato: Clínica Mayo

Muchas veces no se requiere llevar una dieta estricta, basta con eliminar de ellas algunos alimentos populares que se consumen con regularidad en la dieta.

Generalmente estos alimentos son ricos en grasas saturadas, azúcar o conservadores, por ello Clínica Mayo indica que se deben evitar o disminuir la frecuencia de consumo.

Estos alimentos están relacionados al desarrollo de diabetes tipo 2 y problemas cardíacos. Stephen Kopecky, cardiólogo de Clínica Mayo indica que nuestros cuerpos no están diseñados para comer la cantidad de alimentos fritos y con otros ingredientes que existen en la actualidad.

Los alimentos comunes que se deben evitar son:

Carnes rojas procesadas

De acuerdo a Clínica Mayo, diversos estudios han dado a conocer que el consumo de carne roja procesada de manera regular se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, enfermedad cardíaca y muerte prematura. Entre lo que se sebe evitar se encuentra: tocino, salchichas, salchichas, salchichas, jamón, fiambres, carnes enlatadas, cecina y carne procesada, curada, fermentada o salada.

Comida frita

Los alimentos fritos se relacionan con el desarrollo en más frecuencia de diabetes tipo 2 y problemas cardíacos, por eso el consumo de estos puede acortar la vida. La clínica llama a evitar las rosquillas, dedos de queso mozzarella y papas fritas.

Refrescos

Este alimento es de los más populares en el mundo pero si se consumen demasiado pueden ocasionar aumento de los triglicéridos, piel arrugada y aumento de peso significativo. Un estudio de Journal of the American College of Cardiology retomado por Clínica Mayo encontró que el consumo de refresco aumenta las posibilidades de desarrollar cálculos renales dolorosos y desarrollar problemas cardíacos graves.

Café

Los estándares indican que se pueden beber hasta cuatro tazas de café al día, sin embargo, Clínica Mayo desaconseja esto ya que esto puede aumentar el riesgo de morir a causa de una serie de enfermedades si es menor de 55 años.

Jugo de frutas y otras bebidas azucaradas

Contrario a lo que se pudiera pensar, el consumo de jugo de frutas, aunque sean naturales, puede ser contraproducente para la salud al igual que las bebidas azucaradas artificialmente, ya que esto aumenta el riesgo de muerte prematura.

Bebidas energizantes

Estas son altas en contenido de azúcar y cafeína, Clínica Mayo indica que estas deben ser bebidas con moderación. Consumir una sola de estas bebidas al día aumenta la presión arterial y las respuestas a las hormonas del estrés.

Clínica Mayo también indican que se deben consumir con moderación el alcohol, el aderezo ranch y la mantequilla.