Sífilis: cómo se contagia, cuáles son sus síntomas y tratamiento

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que si no se atiende a tiempo puede tener complicaciones graves en el futuro. Esta es fácil de curar si se sigue el tratamiento adecuado.

En caso de no tratarse a tiempo puede causar la muerte. La sífilis es causada por una bacteria que infecta el área genital, los labios o la boca, se puede presentar tanto en hombres como en mujeres.

En la etapa temprana, esta enfermedad se manifiesta con una llaga única, pequeña e indolora en el área genital o cualquier otra parte afectada. También puede ocasionar inflamación de los ganglios linfáticos cercanos.

Si no se trata, generalmente causa una erupción cutánea que no pica, frecuentemente en manos y pies. Muchas personas no notan los síntomas durante años. Los síntomas pueden desaparecer y aparecer nuevamente.

Las llagas causadas por la sífilis facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. Si está embarazada, la sífilis puede causar complicaciones. En casos raros, la sífilis causa problemas de salud serios e incluso la muerte.

La sífilis se contrae mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca. La sífilis también puede propagarse de una madre infectada a su bebé en gestación.

Los síntomas de la enfermedad puede parecerse a los de otras enfermedades. La llaga de sífilis que aparece justo después de infectarse por primera vez no produce dolor y puede confundirse con un pelo encarnado, una cortadura con un cierre u otro golpe que no parece dañino.

El sarpullido que aparece en el cuerpo durante la segunda fase de la sífilis y que no produce picazón se puede producir en las palmas de las manos y las plantas de los pies, por todo el cuerpo o solo en algunas partes.

La sífilis también puede afectar los ojos y causar ceguera permanente. Una persona podría estar infectada por la sífilis y tener síntomas muy leves o no presentar ningún síntoma.