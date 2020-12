Sigue este entrenamiento para bajar de peso en 31 días

Bajar de peso es una de las metas que muchas personas se han propuesto, si bien para lograr este cometido hace falta esfuerzo y dedicación, el tiempo para lograrlo podría ser corto, pero debes hacer las cosas correctas.

Existe un método que puede ayudar a bajar de peso en tan solo 30 días. Para logarlo esto debes seguir.

Los 31 días deben dividirse en entrenamiento A y entrenamiento B con días de descanso. La creadora del plan de 31 días es Stephanie Mansour, entrenadora personal de Estados Unidos, quien indica que el tratamiento A es para principiantes y el entrenamiento B, se deben hacer ejercicios más complejos. (Lee también: ¿Cómo se toma la avena para adelgazar?)

La experta indica que los días en los que se debe realizar el entrenamiento A son: 1, 3, 5, 6, 10, 14, 19 y 25.

Los días en los que se bebe realizar en entrenamiento B son: 8, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 y 31.

Los días de descanso son: 2, 4, 7, 9, 12, 16, 20, 24 y 28.

Durante los días de entrenamiento A, basta con caminar a buen ritmo, mientras que en los días con entrenamiento B, se debe realizar un poco de esfuerzo, tal vez caminar más rápido sin llegar a correr si la condición física no lo permite.

Se recomiendan rutinas de 25 a 30 minutos por entrenamiento. Para que la meta de bajar de peso llegue, recuerda que debes combinar el entrenamiento con una alimentación adecuada.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda no seguir "dietas mágicas" para bajar de peso, ya que esto se logra con un entrenamiento adecuado y alimentación balanceada.

Perder peso se da de manera gradual, si una dieta promete la pérdida de peso de manera rápida, tal vez no sea saludable o se pueda presentar un rebote, ya que esta pérdida de eso puede llegar de unas dietas restrictivas.

Manuel Bernardo Huerta Guerrero, Jefe de Nutrición del Hospital Psiquiátrico con Unidad de Medicina Familiar (HP/UMF) No. 10 de, IMSS dijo que las dietas restrictivas no aportan minerales como cobre, folato, hierro, selenio, zinc o vitaminas A, B6, B12, C y D, lo que puede llevar a la pérdida de músculo y agua, por lo que sí piensas estás bajando de peso, pero no pierdes lo importante: grasa.