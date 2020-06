Similitudes y diferencias entre Covid-19 e influenza

México.- Desde que se reconoce a la nueva infección del COVID-19 como una enfermedad respiratoria, los científicos han indagado cómo distinguirla de otras infecciones, debido a que, en este caso, algunos síntomas pueden confundirse con los de la influenza AH1N1.

De acuerdo con la doctora Martha Alicia Torres Reyes, coordinadora general municipal de Salud en Culiacán —quien otorgó una entrevista a EL DEBATE—, afirmó que la imagenología puede ser de gran ayuda a la hora de emitir un diagnóstico y dar tratamiento oportuno.

COVID-19 y AH1N1

Es importante destacar que el virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, tiene cosas en común con el virus de la influenza AH1N1: en primer lugar, comparten etiologías u orígenes comunes, pues ambos pasaron de un ente animal al humano.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el caso de la influenza, los cerdos se han identificado como el agente transmisor, pero en el caso del coronavirus el agente inicial aún no está muy claro.

En el artículo «Comparación de pacientes hospitalizados con síndrome de dificultad respiratoria aguda causado por COVID-19 y H1N1», recientemente publicado por el Departamento de Medicina Respiratoria y de Cuidados Críticos del Hospital Chao-Yang, de Pekín, ambos virus fueron localizados en su inicio en una región específica del mundo, y se distribuyeron después a todos los continentes debido a los viajes globales de las personas.

En la actualidad, ambos virus se siguen propagando y ocasionan enfermedades respiratorias agudas.

Dos virus respiratorios

Los dos virus se contagian a través de las gotitas de saliva o de Flügge que expiden las personas portadoras, pero a diferencia de la influenza, el coronavirus ha resultado ser más contagioso y más agresivo al afectar los pulmones, explica la doctora Martha Alicia Torres, especialista en medicina interna.

De hecho, en una revisión realizada por Pramath Kakodkar para la revista Cureus en abril del 2020, la tasa de propagación del SARS-CoV-2 varía de 2 a 2.5, dependiendo las condiciones, y en el caso de influenza su tasa es de 1.3, por lo tanto cada paciente con COVID-19 se puede propagar alrededor de 1.8 veces comparado con la influenza.

Clínica distinta

Un estudio publicado en la revista Sciencedirect descubrió que los pacientes con influenza AH1N1 tenían más probabilidad de desarrollar tos productiva o con flemas que los pacientes con COVID-19, además de rinorrea o flujo nasal.

Por su parte, los pacientes contagiados con el SARS-CoV-2 presentaban con más frecuencia síntomas de fatiga y síntomas gastrointestinales. Además, el investigador refiere que los pacientes con COVID-19 presentan más comúnmente opacidad en vidrio deslustrado en estudios imagenológicos (radiografías y tomografías), más localizadas que en influenza en un inicio (en patrón de panal).

La doctora Martha Alicia Torres ha presenciado esta característica en la clínica diaria, analizando pacientes que llegan al Hospital Civil de Culiacán: «En las imágenes radiológicas, en influenza se muestra una imagen de infiltrado fino y difuso al inicio de la infección, pero en el COVID-19 en un inicio son infiltrados muy localizados y dispersos, que conforme la infección avanza originan una imagen difusa, con imágenes similares en ambas infecciones», declaró la experta.

Otro signo que la doctora destaca es que en la infección por COVID-19 existe peligro de trombosis pulmonar, ya que el coronavirus induce cambios en la coagulación sanguínea.

Otras afectaciones orgánicas han sido reportadas por Meredith Wadman y colaboradores en la revista Science en abril del 2020.

La doctora Torres observa que tal y como se menciona en la literatura reciente, las personas con enfermedades crónicas y degenerativas e inmunosupresión son más susceptibles a padecer la influenza y la COVID-19 de forma grave. Además, la OMS, hasta marzo del 2020, reportaba para el SARS-CoV-2 una tasa de mortalidad de 3.4 por ciento en pacientes hospitalizados, mayor a la de la influenza, cuya tasa se ha reportado como del 0.02 por ciento.

Tratamientos

La especialista mencionó que aunque no se tiene tratamiento específico contra COVID-19 como para la influenza, la medicación que se administra en ambos casos es a base de antibióticos, bacteriostáticos y bactericidas, para evitar el ataque de bacterias oportunistas que se instalen en el tracto respiratorio o el organismo cuando ocurren las infecciones; así como antivirales, como el oseltamivir, y como que ya se conoce que el SARS-CoV-2 genera cambios en la coagulación sanguínea (provocando trombosis pulmonar), desde los primeros síntomas de gravedad a sus pacientes en hospitalización aplican tratamiento anticoagulante, para evitar complicaciones derivadas por la trombosis, obteniendo con ello muy buenos resultados.

«Utilizar los anticoagulantes en una fase temprana nos ha ayudado a disminuir la muerte de muchos pacientes», dijo.

Recomendaciones

La doctora Martha Alicia menciona que la enfermedad del coronavirus es nueva y aún no existe vacuna, por lo que es más probable que los pacientes que lleguen al hospital con deficiencias o complicaciones respiratorias sean pacientes con COVID-19, pues gracias a las campañas de vacunación contra la influenza muchas personas ya tienen inmunidad a esta última, lo que hace que no padezcan la infección o que si la padecen no sea de forma grave, por lo que destacó la importancia de vacunarse contra la influenza y acercarse a los centros de salud para recibir la protección, además indicó seguir con las reglas de higiene: lavado de manos, uso de cubrebocas y las recomendaciones de la sana distancia, pues ambas infecciones, tanto la COVID-19 como la influenza, se previenen de ese modo.

Virus, gripes y resfriados

Los virus causantes del resfriado común son, la mayoría, rinovirus y formas benignas de coronavirus. El resfriado común y COVID-19 tienen un curso gradual a la presentación de síntomas comparados con la gripe por influenza, originada por las diversas cepas de virus de la familia de ortomixovirus.

La fiebre es rara en el resfriado común, pero es el síntoma más notable tanto en COVID-19 como en la influenza. La presentación de tos y fatiga es rara en el resfriado común. El escurrimiento y la congestión nasal, predominantes en el resfriado, son raros en la influenza, y más aún en la COVID-19 (OMS, 2020; Tang, 2020).

20 vacunas en promedio es el número de ensayos contra la COVID-19 evaluadas en China, pero aún no se tiene una aprobada (OMS, 2020).

