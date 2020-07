Sin concluir estudios sobre transmisión aérea del Covid-19

México.- Las investigaciones científicas aún no han logrado determinar si una gota respiratoria al toser o hablar, o bien si los aerosoles que expedimos, como el aliento, la respiración o cuando hablamos, pueden infectar más o menos a una persona con el virus SARS-CoV-2.

Una reciente publicación en la revista científica Jama, bajo la autoría de Michael Klompas, de la Escuela de Medicina de Harvard, expone que particularmente en entornos de atención médica donde atienden a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 aún no pueden señalar que esto no ocurre, aunque la evidencia disponible sugiere hasta este momento que la transmisión a largo plazo basada en aerosol no es el modo dominante de transmisión de SARS-CoV-2.

Transmisión aérea

El especialista señala que mantenerse a 1.8 metros de distancia de las personas, usar mascarillas médicas, máscaras de tela de alta calidad y caretas o protectores faciales cuando no es posible estar alejados debería ser adecuado para minimizar los contagios con el nuevo coronavirus, además subraya la higiene frecuente de las manos, la limpieza ambiental y la adecuada ventilación interior.

En su investigación explica que los aerosoles cargados de virus pueden permanecer suspendidos en el aire a nivel de la cara durante horas, donde pueden ser inhalados por cualquier persona en las proximidades, pero señala que una excepción puede ser la exposición prolongada a una persona infectada en un espacio mal ventilado, que permite que se acumulen cantidades insignificantes de aerosoles cargados de virus, como —explica— han señalado los defensores de la transmisión basada en aerosoles, quienes citan infecciones que se han dado entre los participantes de un coro, clientes de restaurantes y trabajadores de oficina que comparten espacios cerrados en interiores.

Michael Klompas publicó que demostrar que hablar y toser puede generar aerosoles o que es posible recuperar el ARN viral del aire no prueba la transmisión basada en aerosoles, porque considera que la infección también depende de la ruta de exposición, el tamaño del inóculo, la duración de la exposición y las defensas del huésped.

El debate aún continúa sobre la transmisión si es mayor ya sea por gotas o por aerosoles. El artículo señala que la evidencia indica que las gotas pueden caer al suelo por la fuerza de gravedad hasta 1.8 metros de la persona enferma de COVID-19, mientras que los aerosoles son pequeñas partículas que pueden permanecer en el aire y evaporarse, aunque pueden dejar núcleos de gotas que son lo suficientemente pequeños y livianos como para permanecer suspendidos en el aire durante horas, tal como el polen.

Concluye que la comprensión actual sobre la transmisión del SARS-CoV-2 sigue siendo limitada.

Procedimientos médicos que generan aerosoles de menos de 5 micras de diámetro son: toma de muestra, intubación, ventilación no invasiva, traqueotomía y reanimación cardiopulmonar.

Gotas

La diseminación por gotas de más de 5 micras producidas de la persona enferma (como hablar o toser) y que se pone en contacto con mucosa nasal, oral o conjuntiva de una nueva persona. Las gotas alcanzan hasta un metro de distancia al hablar y cuatro metros al toser o estornudar, señala el Gobierno de México.

Investigación

El autor de una nueva investigación publicada en la red de divulgación científica Jamasobre la transmisión del virus de forma aérea informó haber recibido subvenciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.