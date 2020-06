Sin una vacuna contra el Covid-19 permanecerán las medidas básicas de protección; UAM

México.- Especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana indican que mientras no exista una vacuna contra el coronavirus se tendrán que seguir con las medidas básicas de protección.

Los doctores Rafael Bojalil Parra y Francisco Oliva Sánchez de la mencionada casa de estudios indicaron que se tendrá adaptar a la nueva normalidad manteniendo el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas y sin acudir a eventos masivos, entre otras medidas preventivas.

Bojalil, especialista en biomedicina básica indicó que esta no es la primera ni será la última sino que habrá otras más en adelante, pero “eventualmente vamos a regresar a lo que conocíamos, pues esto no va a durar para siempre”, sin embargo, en tanto no haya tratamientos eficaces y accesibles para toda la población, tomando en cuenta que una vacuna contra el SARS CoV-2 implica varias fases, así será “nuestra realidad y habrá que adaptarnos a ella”.

El doctor Oliva Sánchez afirmó que se trata de “una regresión gradual a lo que teníamos” en dos vertientes: respecto de las actividades, vigilando el comportamiento de la enfermedad y la reafirmación por parte de la gente de los hábitos en la vida cotidiana futura y, por otro lado, en cuanto al apoyo a la labor científica que genere inmunizaciones y medicamentos adecuados para la atención del coronavirus.

La empresa Astra Zéneca sorprendió al señalar que una vacuna que se desarrolla en la Universidad de Oxford estaría lista en septiembre, pero “creo que están haciendo cuentas alegres, ya que apenas van a empezar a probarla con voluntarios, quienes tendrán que salir a la comunidad y verificar si están o no protegidos”.

Falta ver si estará disponible a nivel global, porque con seguridad eso sucederá primero en Gran Bretaña y después en aquellos países que la puedan pagar, por lo que “esto todavía va para largo y, en el caso de México, es necesario seguir aplicando las medidas de distanciamiento e higiene, sin pensar” que en cuatro meses se contará con ese producto, advirtió.

El tiempo que lleve el desarrollo del fármaco dependerá de qué tanto se invierta en ciencia y qué celeridad se dé al asunto, y “no me atrevería a dar una fecha específica, pero llevará por lo menos más de seis meses”, agregó en la emisión conducida por la licenciada Sandra Licona, directora de Comunicación Social de la UAM, y Carlos Urbano Gámiz.

