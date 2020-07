Síntomas de Covid-19 acaban a los 10 días, asegura López-Gatell

Cd. de México.-La Secretaría de Salud (Ssa) afirmó que hay evidencia científica que señala que personas con Covid-19 ya no tienen síntomas a los 10 días y ya no son contagiantes. Al preguntarle sobre el retorno seguro de empleados que padecieron el virus, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que hace unos días cambiaron el algoritmo que usaban con el personal de salud.



No se requiere esperar los 14 días, se ha visto que la enorme mayoría de personas a los 10 días tiene nulos síntomas, explicó. El funcionario federal indicó que por ello ya no se requiere una segunda prueba comprobatoria, porque "ya no son contagiantes, estos nos llevó hace pocos días a cambiar el algoritmo en el personal de salud que es donde usábamos este elemento de máxima comprobación en vista de que la probabilidad es alta que a los 10 días ya no se tenga el virus".

En tanto que un reportaje del The Wall Street Journal que cita a especialistas médicos estadounidenses indica que algunas personas que se recuperaron de la enfermedad Covi-19, causada por el nuevo coronavirus y que habían reportado péridida de olfato y gusto entre sus síntomas no los han recuperado. Esto ha ocasionado entre dichos pacientes diversos trastornos emocionales derivados de la pérdida de estos sentidos. El reportaje indica que no se sabe si los pacientes podrán recuperar los sentidos perdidos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La pérdida de estos sentidos ya se había documentado en pacientes en China donde se originó la enfermedad en diciembre de 2019. Estos síntomas son incluidos en la lista oficial de la Organización Mundial de la Salud como síntomas de coronavirus.Los especialistas indicaron a TWSJ que no se sabe cuántas semanas después de superar la enfermedad los sentidos podrían regresar a la normalidad, pero una cuarta parte de las personas que presentaron estos síntomas los recuperaron hasta dos semanas después de recibir el alta médica.

De acuerdo investigador principal, el Dr. Ahmad Sedaghat, del Colegio de Medicina de la Universidad de Cincinnati, la pérdida del olfato y gusto por coronavirus podría ocurrir al tercer día de la infección. Al menos un 61 por ciento de los pacientes reportaron una reducción o una pérdida del olfato, y su aparición promedio fue a los 3.4 días, según el estudio. Los hallazgos aparecen en una edición reciente en línea de la revista Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

Te puede interesar:

Jamás he cometido un acto indebido: Ricardo Anaya

Conferencia Covid-19 en vivo hoy viernes 24 de julio

Senadora del PAN advierte posible venganza sobre el caso Emilio Lozoya