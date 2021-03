Síntomas del estreñimiento: conócelos y atiéndelos a tiempo

La sociedad Catalana de Digestología indica que el estreñimiento se caracteriza por la disminución del número de deposiciones, existencia de esfuerzo o dificultad excesiva para expulsas las heces.

Una persona se considera estreñida cuando presenta dos o más de los siguientes síntomas en más del 25% de las deposiciones:

Número de deposiciones menor a 3 a la semana.

Esfuerzo excesivo en evacuar

Heces duras. Se consideran excrementos duros cuando son en forma de bolas

pequeñas.

Sensación de haber evacuado de forma incompleta tras una deposición.

Sensación de bloqueo / obstrucción en querer hacer una deposición.

Necesidad de ayuda para hacer una deposición (lavativas, supositorios, etc.).

El estreñimiento puede ocasionar problemas de salud a largo plazo, por lo que se recomiendan cambios en el estilo de vida como la alimentación y el ejercicio. En caso de que estos no funcionen para regularizar el tránsito intestinal, se debe consultar a un médico.

El estreñimiento puede ser causado por alguna de las siguientes razones:

Lento movimiento de las heces a través del colon

Retardo en el vaciamiento del colon por trastornos de piso pélvico.

Trastornos del tracto gastrointestinal como el síndrome de colon irritable.

También puede ser ocasionado por el consumo deficiente de fibra en los alimento, el poco consumo de líquidos hidratantes, el sedentarismo, diabetes, hipotiroidismo entre otros.

En la mayoría de los casos el estreñimiento solo causa trastornos leves y ser sumamente molesto, sin embargo, entre sus principales consecuencias se encuentran la aparición de hemorroides o fisuras si se hace mucho esfuerzo para defecar.

También, si no es atendido a tiempo puede causar divertículos del colon, que son pequeñas bolsas que aparecen en la pared del colon por el aumento en la presión interior del mismo. Pueden no producir ningún síntoma y no es un trastorno grave. En una minoría de casos puede infectarse o sangrar.

El estreñimiento, cunado se ha convertido en crónico debe atenderse con un médico especialista.