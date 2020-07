Síntomas y todo lo que debes saber en caso de que tengas sospecha que eres positivo a Covid-19

México.- En México la epidemia no ha terminado, por lo que es importante que toda la sociedad sepa que el virus del Sars-Cov-2 puede afectar a hombres y mujeres de todas las edades, informó, Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica.

Durante la conferencia diaria sobre este virus, desde Palacio Nacional y con la ausencia de Hugo López-Gatell, De La Garza reiteró que es de suma importancia que todos y todas tengamos conciencia de que aún se deben seguir implementando todas y cada una de las medidas sanitarias y preventivas.

Recordó que el Covid-19 se transmite de una persona infectada a otra a través de: gotículas que sales despedidas cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala, también cuando se toca o se estrecha la mano de una persona enferma y después nos tocamos boca ojos y nariz y cuando se tocan objetos o superficies contaminadas con el virus y después se toca boca, ojos o nariz.

Por ello, la gran importancia del lavado de manos constante por al menos 20 segundos y el uso de alcohol gel si no hay agua y jabón.

Ana Lucía de la Garza Barroso directora de Investigación Operativa Epidemiológica. Foto: gob.mx

Personas más susceptibles al Covid-19

La funcionaria reiteró que hay grupos de personas más susceptibles a este virus que son las personas de 60 años o más, las mujeres embarazadas, personas con alguna enfermedad crónica como diabetes e hipertensión, personas con enfermedades inmunodepresoras, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas como enfisema o bronquitis crónica o asma. También las personas que padecen de obesidad y sobrepeso y los menores de cinco años de edad.

De ahí que la experta destacará que es de suma importancia que todos sigamos las medidas sanitarias para a su vez proteger a estas personas de grupos de riesgo, medidas que deben seguirse, aunque el semáforo epidémico este en naranja, amarillo o verde, afirmó.

Sí yo desde casa identificó que tengo alguna de estas situaciones y que pertenezco a los grupos de riesgo debo de estar muy atento o atenta de mi sintomatología, eso es muy importante y no se debe de olvidar.

Síntomas que el COVID provoca

¿Cuándo puedo sospechar que probablemente yo tenga Covid-19? Primeramente, dijo, si presenta usted, tos y estornudos, además de fiebre o dolor de cabeza, por lo menos se deben tener dos de estos síntomas, explicó. Sin embargo, hizo la aclaración de que pueden estar acompañados de escurrimiento nasal, ojos rojos, dolos en músculos o en las articulaciones, mencionó.

Ana Lucía de la Garza Barroso directora de Investigación Operativa Epidemiológica. Foto: gob.mx

Por ello, en las personas de grupos de riesgo, a quienes el Covid-19, puede agravar mucho más en su salud, es importante revisar estos síntomas, pero además sí hay alguna dificultad para respirar o falta de aire.

"Si está situación ocurre, es grave, y tengo que acudir inminentemente a un servicio de urgencias y no esperar”, advirtió.

Por ello, dijo que la valoración médica se puede solicitar cuando se presentan síntomas y se es parte del sector vulnerable de la población ante la pandemia, siempre desde los primeros síntomas los cuales recordó que son: dificultad para respirar, dolor torácico intenso, falta de aire, cansancio extremo al caminar o hacer movimientos y hasta tener confusión.

La experta hizo la aclaración que no todas las personas requieren de atención hospitalaria, por lo que, si no se es de grupos de riesgo y la sintomatología no es grave, la enfermedad generalmente se resuelve sin necesidad de tratamiento o consulta médica.

Dijo que puede usted solicitar tener mayor información en el sitio: coronavirus.gob.mx/contacto/

