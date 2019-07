Spirulina ¿cómo tomarla?

México.- El alga spirulina o espirulina es en realidad un conjunto de microorganismos bacterianos unicelulares del género Arthrospira. Estos son altos en contenido de clorofila, agente super desintoxicante de la sangre y se alto valor nutricional consumida por atletas de alto rendimiento y alimento de los astronautas de la NASA, de acuerdo una publicación del Instituto de Agronomía de la Universidad de Tarapacá en Scielo.

En la publicación Superfood for a world in crisis: Spirulina at low cost, se indica que 60 gramos al día bastan para alimentar a una persona por un día y con sólo 10 gramos diarios se puede sobrevivir.

Esta alga puede prevenir ciertas enfermedades y ser auxiliar en el tratamiento para la diabetes.

Ayúdanos. Da click en la estrella de Google Noticias y spiguenos.

¿Cómo tomarla?

La espirulina puede encontrarse en cápsulas, tabletas o polvos. Se aconseja tomar para niños menores de 9 años una dosis de 3 a 5 gramos diarios, para niños de entre 10 y 18 años, 10 gramos diarios, mientras que para un adulto la dosis recomendada es de 11 a 20 gramos diarios. Es importante recalcar que la ingesta de alga espirulina debe consultarse con un médico para evitar problemas secundarios y que su consumo no sustituye la ingesta de alimentos saludables.

Propiedades del alga espirulina

Provee al cuerpo de proteínas en más grandes cantidades que otros alimentos

Es de fácil digestión incluso en personas con problemas de digestión crónicos

Contiene lípidos de ácidos grasos esenciales que generan beneficios frente a la obesidad

Minerales, los minerales que se encuentran en la alga espirulina ayudan a conservar mejor el estado del sistema nervioso.

Beneficios del alga espirulina

En las personas con anemia ayuda a incrementar la hemoglobina y por tanto mejorar la distribución de oxígeno a los órganos del cuerpo.

El sistema inmune se mejora al ayudar a la producción de anticuerpos y citoquinas, que dan mayor protección frente a virus y bacterias.

Puede también ayudar a mejorar la visión debido a su alto contenido en vitamina A y zeaxantina.

Esta microalga existe en el planeta desde unos tres mil quinientos millones de años antes del presente. Las variedades más conocidas son la Spirulina Máxima y la Spirulina Platensis. Actualmente, en muchos países se extrae en forma tecnificada en grandes piscinas de cultivo. Los principales productores son EE.UU., Japón, India, China, entre otros.

Según las crónicas de los conquistadores españoles, los antiguos aztecas las recolectaban en la superficie del lago de Tenochtitlán, luego eran secadas y comercializadas en el mercado de la ciudad. A los corredores aztecas, portadores de pescado fresco desde la costa hasta los palacios de la nobleza, se les alimentaba con espirulina.