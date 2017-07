Su anorexia era tan grave que el hospital se negó atenderla

Londres, Inglaterra.- La joven Holly Griffiths, de 25 años, hoy es un ejemplo de superación. La mujer luchó contra su trastorno alimenticio durante 17 años, iniciando con él cuando sólo tenía ocho años y siendo diagnosticada oficialmente con anorexia a los 13 años.

Para la joven fue muy difícil entender la forma de pensar que tenía siendo tan pequeña, a pesar de los años de terapia.

Alrededor de los 20 años tan sólo pesaba 32 kilogramos y era engañada por su mente. Sus piernas eran sumamente delgadas, pero ella imaginaba que sus muslos topaban uno con el otro. Sólo tomándose fotos era como conocía la verdad. Holly no podía salir por la difícil situación situación que ponía en riesgo su vida.

Por parte de sus rehabilitadores negaron el tratamiento a la joven, argumentando que no lo seguía como era necesario y por ello siempre recaía. Fue ahí cuando se dio cuenta que tendría que hacer algo por si misma.

“Me di cuenta de que no puedes vivir para siempre con un trastorno alimentario, matarte de hambre y purgarte cuando comes… porque te llevará a un ataque al corazón o a un derrame cerebral. Me di cuenta también de que nadie iba a ayudarme, si quería superar mi trastorno de la alimentación tenía que ser lo suficientemente racional como para hacerlo yo misma. La dismorfia corporal me había cegado hasta el punto en que parecía que estaba a punto de morir, me veía horrible, en ese entonces, incluso parecía que no podría levantarme. Si no me recuperaba, la única otra opción era la muerte. O bien tenía que parar y cambiar las cosas… o continuar y morir”.