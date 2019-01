¿Su lugar de trabajo lo está engordando?

Los boles llenos de dulces, los pasteles y las galletas abundan en la oficina típica, de forma que si usted intenta comer de forma más saludable, el lugar de trabajo puede ser un campo de minas culinario.

Los investigadores encuestaron a más de 5,000 personas, y encontraron que alrededor de uno de cada cuatro adultos que trabajan dijo que recibía comida o bebidas en el trabajo al menos una vez a la semana. Muchos de esos alimentos eran ricos en calorías, granos procesados, y azúcar y sal añadidos, según los científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

"Las personas probablemente deberían preocuparse sobre todos los alimentos que reciben en el trabajo. Muchos son gratis, pero las personas no se dan cuenta de que todos esos alimentos totalizan muchas calorías a lo largo de la semana. Y esas calorías no necesariamente encajan bien con las directrices sobre una dieta [saludable]", advirtió el autor del estudio, Stephen Onufrak, epidemiólogo en la división de nutrición de los CDC.

El estudio reportó que el trabajador promedio comía unas 1,300 calorías de alimentos obtenidos en la oficina cada semana.

Los alimentos consumidos en el trabajo incluyeron los que se compraban en máquinas expendedoras o cafeterías, además de los que se comían de forma gratuita en las áreas comunes, las reuniones o los eventos sociales del trabajo.

Entre los 10 artículos principales obtenidos en el trabajo (gratuitamente o comprados) se encontraban el café, el agua, los refrescos, los sándwiches y las papitas, encontró el estudio.

Los artículos con más calorías que las personas consumían en el trabajo (gratuitamente o comprados) incluían a la pizza, los refrescos, los sándwiches, las papitas, las galletas, los brownies, los donuts, los pasteles y las hamburguesas.

"Como muchos de esos productos eran gratuitos, los lugares de trabajo pueden adoptar políticas de reuniones saludables que fomenten a los alimentos saludables que estén más en línea con los esfuerzos de bienestar en el lugar de trabajo", planteó Onufrak. Añadió que los programas de bienestar en el lugar de trabajo son efectivos para reducir los costos y el ausentismo laborales.

Samantha Heller, dietista, señaló que sin duda las personas subestiman las calorías que consumen en el trabajo. "No lo piensa mucho si se come una bolsa de papitas en la sala de reuniones, pero son 150 calorías. Si hace eso tres o cuatro días por semana durante meses, esas calorías de verdad comienzan a sumarse", advirtió.

¿Y el ubicuo bol de dulces de la oficina? "Uno toma un chocolate o dos cuando pasa al lado y no piensa en las calorías", añadió Heller. "Pero si lo hace unas cuantas veces cada día, poco a poco esas calorías adicionales conducen a un aumento de peso".

Si su oficina ofrece comida en las reuniones, la sala de descanso o la cafetería, Heller sugirió solicitar a la persona encargada de hacer los pedidos que incluya algunas opciones saludables.

También apuntó que solo porque las galletas y otros dulces en el trabajo sean gratis, eso no significa que usted tenga que comerlos.

"No nos gusta rechazar la comida gratis, pero hay muchos días en que alguien celebrará su aniversario en el trabajo o su cumpleaños. No tiene que comer algo para celebrar con ellos", dijo Heller.

Es más fácil prescindir de la comida en la oficina si no tiene hambre, anotó. "Si usted no tiene hambre, tiene más control", dijo Heller. "Si puede, lleve su propia comida saludable al trabajo".

Los hallazgos del estudio aparecen en la edición en línea del 22 de enero de la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.