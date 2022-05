Su piel se puso color naranja al seguir una dieta para bajar de peso: comía solo calabazas y camote

La piel de una mujer en Estados Unidos se ha vuelto ligeramente anaranjada luego de seguir una dieta estricta para bajar de peso en la que consumía únicamente calabaza y camote.

La mujer es originaria de Cincinnati, Ohio y obtuvo ese color de piel al seguir esta dieta extrema para conseguir bajar de peso.

Alysha Shobe, de 34 años, comenzó a seguir esta dieta luego de una ruptura amorosa dolorosa: decidió eliminar por completo la comida rápida (buena idea) pero, en cambio, siguió una dieta estricta de camote y calabaza.

La dieta comenzó en otoño del 2019, ella estaba decidida a perder peso y eso la llevó a comer muchos camotes y con ello satisfacer su gusto por cosas dulces.

“Me obsesioné, solo los comía y puré de calabaza. Noté un ligero cambio en la piel, pero al principio me veía bronceada en lugar de naranja. Después de cuatro meses, la gente comenzó a ver que mi piel se volvía naranja.

Piel naranja por una dieta estricta.

Dijo que la gente comenzó a notar que su piel se ponía naranja, incluso su madre le llamó la atención en diversas ocasiones.

Su dieta consistía en cinco camotes por día y agregaba otras verduras como calabaza, guisantes y calabaza moscada.

Luego de componer su dieta y comer una variedad de alimentos, ella ha logrado perder un poco de peso y a recuperar el tono natural de su piel.

Aunque todavía come camote, concluyó: "Todavía las como ahora, son baratas y saben bien. Simplemente, no como tantas y no estoy tan obsesionada con las calorías".

¿Qué causa el color naranja de la piel?

Puede ser por un exceso de alimentos ricos en carotenos. Esto se llama carotinemia, y es importante distinguirla de la ictericia. En la ictericia, la piel suele ser de color amarillo y el blanco de los ojos está amarillo también. En la carotinemia el blanco de los ojos se mantiene normal.

¿Qué son los carotenos?

Son pigmentos vegetales que les dan el color amarillo y naranja a las frutas y verduras. Nuestro cuerpo expulsa los carotenos por el sudor, la grasa, la orina y los fluidos intestinales. Si tomamos muchos carotenos, estos se pueden depositar en la piel, dando el tono amarillo-naranja.

¿Dónde se encuentran los carotenos?

Están en las frutas y verduras de colores amarillo, naranja, rojo y verde; se forman cuando las frutas y verduras maduran. En general, podemos decir que cuanto más verde o amarilla sea la fruta o la verdura, más rica será en carotenos.