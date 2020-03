Suben a 904 casos confirmados de Covid-19 en Brasil

▶️O @minsaude atualiza a situação do #coronavírus no Brasil (20/03)

▶️904 casos confirmados

▶️11 óbitos



Hoje, o presidente @jairbolsonaro concedeu entrevista coletiva à imprensa, ao lado do ministro @lhmandetta explicando ações do @govbr

Confira: https://t.co/1XkW27meQW