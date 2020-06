Subir pruebas no garantiza controlar epidemia: Ssa 

Cd. de México, México.-El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que la aplicación de más pruebas para detectar Covid-19 no garantiza el control epidémico.



No obstante, dijo que el plan de la Ciudad de México, que contempla más pruebas diagnósticas, es prometedor porque tiene una "lógica técnica".

En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario enfatizó que, sin fundamento, por semanas ha persistido la idea de que el número de pruebas lleva al éxito de dicho control.

No, no funciona así, no es de que entre más le sube uno al número de pruebas mejor es el control, no existe ninguna conexión técnica, científica, lógica, automática, entre el número de pruebas y el éxito del control, recalcó.