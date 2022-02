¿Te gusta el café? Así ayudaría a la protección del cerebro según la Universidad de Harvard

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y una investigación reciente lo ha ligado a una mejora en la salud mental, de acuerdo a la Universidad de Harvard.

El estudio fue realizado por la doctora Uma Naidoo, quien se desempeña como psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, indica que el café mejora la memoria y protege al cerebro.

La doctora, también es autora de varios libros, entre ellos This Is Your Brain On Food, en el que menciona también qué alimentos ayudan a combatir la depresión, el estrés, ansiedad y demás.

La autora del estudio indica que el café aporta los siguientes beneficios para el cerebro mediante sus ingredientes:

Cafeína: Este compuesto del café ayuda a aumentar la liberación de serotonina y acetilcolina que ayudan a la estimulación cerebral y a la estabilización de la barrera hematoencefálica, encargada de permitir el ingreso de agua, oxígeno y dióxido de carbono al encéfalo.

Polifenoles. Estos ayudan a prevenir el daño en los tejidos de los radicales libres, así como el bloqueo de los vasos sanguíneos en el cerebro

Trigonelina. Los granos de café son ricos en este compuesto que es derivado de la vitamina B6 que produce la activación de los radicales libres y la protección a los vasos sanguíneos.

Para que el café otorgue beneficios a la salud se debe evitar el que no es filtrado, ya que este contiene diterpenos, que aumentan los niveles de colesterol malo.

Por otra parte, el café tostado puede formar la acrilamida, que inhibe la neurotransmisión, destruir las neuronas dopaminérgicas y aumentar el estrés oxidativo.

En cuanto a la cantidad de café que se puede tomar, la doctora Uma Naidoo, recomienda de dos a cuatro tazas al día o menos de 400 miligramos por día y que estos deben ser de granos recién molidos y tostados oscuros.

