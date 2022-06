¿Te has preguntado si estás guardando de manera segura tus alimentos en el refrigerador?

Estados Unidos.- Ya sea que guarde los alimentos en el refrigerador, el congelador o la alacena, tiene muchas oportunidades para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos.

El objetivo es evitar que usted y los demás se enfermen con microorganismos como Salmonella, E. coli O157:H7 y C. botulinum, que causa el botulismo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), explica que mantener los alimentos refrigerados a las temperaturas adecuadas es una de las mejores formas de prevenir o retardar el crecimiento de estas bacterias.

Estos consejos de almacenamiento de alimentos pueden ayudarlo a mantenerse alejado de las enfermedades transmitidas por los alimentos.

Conceptos básicos de almacenamiento

Refrigere o congele los productos perecederos de inmediato. Los alimentos que requieren refrigeración deben colocarse en el refrigerador tan pronto como los lleve a casa. Cíñete a la "regla de las dos horas" para dejar los artículos que necesitan refrigeración a temperatura ambiente. Nunca permita que la carne, las aves, los mariscos, los huevos u otros alimentos que requieran refrigeración permanezcan a temperatura ambiente durante más de dos horas, una hora si la temperatura del aire supera los 90 °F. Esto también se aplica a artículos como sobras, "bolsas para perros" y comida para llevar. Además, cuando guarde los alimentos, no llene el refrigerador o el congelador con tanta fuerza que el aire no pueda circular.

Mantén tus electrodomésticos a la temperatura adecuada. Mantenga la temperatura del refrigerador a 40° F (4° C) o menos. La temperatura del congelador debe ser de 0° F (-18° C). Verifique las temperaturas periódicamente. Los termómetros para electrodomésticos son la mejor manera de conocer estas temperaturas y generalmente son económicos.

Verifique las instrucciones de almacenamiento en las etiquetas. Muchos artículos que no sean carnes, verduras y productos lácteos deben mantenerse fríos. Si se ha olvidado de refrigerar algo adecuadamente, por lo general es mejor tirarlo.

Use alimentos listos para comer tan pronto como sea posible. Los alimentos refrigerados listos para comer, como los embutidos, deben consumirse lo antes posible. Cuanto más tiempo se almacenen en el refrigerador, más posibilidades hay de que crezca Listeria , una bacteria que causa enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si la temperatura del refrigerador es superior a 40 °F (4 °C).

Esté alerta a los alimentos en mal estado. Cualquier cosa que parezca u huela sospechosa debe desecharse. El moho es un signo de deterioro. Puede crecer incluso bajo refrigeración. El moho no es una amenaza importante para la salud, pero puede hacer que la comida no sea apetecible. La práctica más segura es desechar los alimentos que tengan moho.

Tenga en cuenta que la comida puede enfermarlo gravemente incluso cuando no se ve, huele o sabe mal.

Esto se debe a que las enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por bacterias patógenas, que son diferentes de las bacterias de descomposición que hacen que los alimentos "se deterioren".

Muchos organismos patógenos están presentes en la carne, las aves, los mariscos, la leche y los huevos crudos o poco cocidos; agua sucia; y en frutas y verduras. Mantener estos alimentos adecuadamente refrigerados retrasará el crecimiento de bacterias.

Seguir las otras prácticas recomendadas de manipulación de alimentos reducirá aún más el riesgo de enfermarse : lávese las manos, las superficies y los productos, separe los alimentos crudos de los alimentos listos para comer y cocine a temperaturas seguras.

Consejos de refrigeración

Marinar los alimentos en el refrigerador. Las bacterias pueden multiplicarse rápidamente en los alimentos que se dejan marinar a temperatura ambiente. Además, nunca reutilice el líquido de marinado como salsa a menos que primero lo hierva rápidamente.

Limpie el refrigerador regularmente y limpie los derrames inmediatamente. Esto ayuda a reducir el crecimiento de la bacteria Listeria y evita que los goteos descongelen la carne, lo que puede permitir que las bacterias de un alimento se propaguen a otro. Limpia la nevera con frecuencia.

Mantenga los alimentos cubiertos. Guarde los alimentos refrigerados en recipientes cubiertos o bolsas de almacenamiento selladas, y revise las sobras diariamente para ver si se han echado a perder. Guarde los huevos en su caja en el refrigerador en lugar de en la puerta, donde la temperatura es más cálida.

Consultar fechas de caducidad. Una fecha de caducidad significa que el fabricante recomienda utilizar el producto antes de esta fecha para obtener el mejor sabor o calidad. La fecha no es una fecha de seguridad alimentaria.

En algún momento después de la fecha de caducidad, un producto puede cambiar de sabor, color, textura o contenido de nutrientes, pero el producto puede ser saludable y seguro mucho después de esa fecha. Si no está seguro o si la comida parece cuestionable, deséchela.

La excepción a esto es la fórmula infantil. La fórmula infantil y algunos alimentos para bebés son únicos en el sentido de que deben usarse antes de la fecha de caducidad que aparece en el paquete.

Datos del congelador

Los alimentos que se congelan y cocinan adecuadamente son seguros. Los alimentos que se manipulan y almacenan adecuadamente en el congelador a 0 °F (-18 °C) permanecerán seguros. Si bien la congelación no mata a la mayoría de las bacterias, sí evita que crezcan.

Aunque los alimentos serán seguros indefinidamente a 0° F, la calidad disminuirá cuanto más tiempo estén en el congelador. La ternura, el sabor, el aroma, la jugosidad y el color pueden verse afectados.

Las sobras deben almacenarse en recipientes herméticos. Con los alimentos comercialmente congelados, es importante seguir las instrucciones de cocción en el paquete para garantizar la seguridad.

La congelación no reduce los nutrientes. Hay pocos cambios en el valor proteico de un alimento durante la congelación.

La quemadura por congelación no significa que la comida no sea segura. La quemadura por congelación es un problema de calidad de los alimentos, no un problema de seguridad alimentaria. Aparece como manchas coriáceas de color marrón grisáceo en los alimentos congelados. Puede ocurrir cuando los alimentos no están bien envueltos en un empaque hermético y causa manchas secas en los alimentos.

Se deben monitorear los termómetros del refrigerador/congelador. Los termómetros para refrigerador/congelador se pueden comprar en la sección de artículos para el hogar de tiendas departamentales, de electrodomésticos, culinarias y de abarrotes.

Coloque uno en su refrigerador y otro en su congelador, en el frente en un lugar fácil de leer. Controle la temperatura con regularidad, al menos una vez a la semana.