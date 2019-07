Té negro, un gran aliado para bajar de peso

El té negro es un té que se encuentra oxidado en mayor grado que las variedades de té verde, té oolong y té blanco. Las cuatro variedades indicadas se preparan con hojas de Camellia sinensis. El té negro generalmente posee un aroma más fuerte y contiene más cafeína que otros tés con menores niveles de oxidación.

El té negro que no es muy solicitada, ya que posee un sabor muy fuerte, sin embargo al probarla inmediatamente activa tu cuerpo y lo estimula sin dañarte el corazón y hace que la sangre fluya de mejor manera a nuestro cerebro.

Esta bebida no sólo es una infusión energizante natural, también es muy sana y ayuda a bajar el estrés al reducir los niveles de cortisol; por razones como esta es que debes de conocer os beneficios del té negro y todo lo que tiene para aportar a tu salud, así ya no encontrarás ningún pretexto para no tomarlo.

Beneficios de tomar té negro

El té es una fuente de cafeína (una metilxantina) que estimula el sistema nervioso central, relaja músculos lisos en los conductos de los pulmones (bronquiolos), estimula el corazón, y actúa como diurético.

Una taza de té contiene aproximadamente 50 mg de cafeína, dependiendo de qué tan fuerte sea y del tamaño de la taza (comparado con el café: 65 a 175 mg de cafeína/taza). También tiene polifenoles (catequinas, antocianinas y ácidos fenólicos), tanino, oligoelementos, y vitaminas.

Asimismo fortalecerá tu aprendizaje y tu memoria, también tiene la capacidad de estimular el sistema inmunológico y así prevenir infinidad de enfermedades, como la gripe, problemas estomacales, diarrea o gastritis,

Protege tu piel del envejacimiento prematuro, mantiene tu cabello sano y fuerte , incluso las probabilidas de padecer cáncer.

Esto y muchas maravillas es la que te ofrece el té negro, anímate a probarlo y tú mismo para confirmar estos prometedores beneficios.