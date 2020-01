¿Te puedes contagiar por coronavirus por paquetes enviados desde China?

China.- La broma se ha extendido por internet a manera memes en las que las personas dicen temer abrir sus paquetes de compras realizadas por internet y que proceden de China por miedo a contraer el coronavirus pero ¿puede realmente ocurrir el contagio de esta manera?

El coronavirus contabiliza más de 7 mil casos en la China continental y de ellos 170 personas han muerto a causa del virus cuyo brote se detectó el 31 de diciembre en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei.

Volviendo a la broma sobre el contagio por paquetería, la respuesta es no. El virus no puede contagiarse por este medio y científicos aclaran el supuesto. El nuevo coronavirus 2019-nCoV es sumamente susceptible a los cambios de temperatura, por ello no sobreviviría en un paquete. Además, si este llegara a sobrevivir, el periodo sería por menos de 24 horas, ya que el virus no puede vivir más tiempo fuera de un huésped.

El Servicio Nacional de Gran Bretaña también ha desmentido el contagio por esta vía. El coronavirus puede transmitirse (como se sabe hasta ahora) a través de las vías respiratorias por lo que se recomienda el lavado frecuente de manos, no estar en lugares de alta concentración de gente y ante cualquier malestar acudir al médico.

Los síntomas de esta enfermedad son:

Tos

Dificultad para respirar

Dolor muscular

Neumonía

Dolor de garganta

Fiebre

Galina Kozhevnikova, jefa del departamento de enfermedades infecciosas, epidemiología y tisiología de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia, aseguró que las probabilidades de contraer coronavirus a través de un paquete procedente de China, son prácticamente nulas.

El virus también se ha propagado a Tailandia, Corea del Sur, Japón, Camboya, Malasia, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Sri Lanka o Australia. Se sabe que el número de personas infectadas con el nuevo coronavirus ha excedido el del brote el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), de 2003.