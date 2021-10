Tema urgente la salud mental de la población en México, señalan expertos

México.- La pandemia de covid-19 nos ha atravesado afectándonos de múltiples formas, enter ellos la salud mental, evidenciando las carencias que sufre el sistema de salud pública en México.

A nivel personal debe ser un momento de reflexión y escucha hacia nuestros familiares, amigos o vecinos sin juzgarlos, de tal forma que como sociedad nos ayudemos unos a otros a levantarnos y buscar la atención profesional. Así lo plantearon expertos en salud mental y covid-19 en webinar organizado por Debate y la asociación civil América sin Muros en el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre.

Para poner en contexto la situación que hemos vivido y estamos aún navegando, el Dr. Amadeo Lugo, médico en Querétaro, con amplia experiencia en salud pública y recientemente con responsabilidades en prevención y tratamiento en covid-19, comentó que en México aún hay 24.4 millones en edad de ser vacunados, pero que no han recibido ni una sola dosis.

Se suma un diagnóstico complicado porque somos uno de los cinco países que menos pruebas realiza en el mundo, por ejemplo, se han hecho 8,402 test por cada 100 mil habitantes mientras que en contraste en Estados Unidos se realizan 198 mil por cada 100 mil habitantes. Subrayó que la pandemia no ha sido domada en el país y estamos en fase aguda a nivel nacional, aunque en algunos estados haya un respiro, pero en otros hay serios problemas, por ejemplo, en Querétaro, indicó.

Informó que la covid-19 se relaciona también con algunos problemas mentales, pues se ha observado que en el covid largo o poscovid algunas personas presentan síntomas como insomnio, depresión, ansiedad, confusión mental, además de otros físicos como fatiga, falta de aire o dolor de cabeza, los cuales pueden presentarse de tres semanas hasta un año después de su etapa aguda.

Relegan salud mental

Uno de los tres temas torales para atender en la pandemia iba a ser salud física, mental y la economía, sin embargo, el Dr. Lugo señaló que la salud mental ha sido eternamente relegada en México y esto se muestra en los presupuestos públicos. Explicó que mientras se destina el 5.9 % del producto interno bruto a salud tanto pública como privada, en países miembros de la OCDEse invierte el 9.4 % (Alemania, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Turquía...) y en este mar las autoridades mexicanas solo orientan el 2.5 % a la salud mental.

En su punto de vista deberá ser crucial que los legisladores destinen el presupuesto requerido para establecer acciones en pro de la salud mental sobre todo del personal sanitario que ha estado en la primera línea de la pandemia, pues enfrentan estrés postraumático además de que algunas personas que han sufrido covid-19 están también presentando problemas mentales a largo plazo.

El estigma y falta de apoyo

México posee el segundo lugar en estigma en el mundo hacia los problemas mentales, comentó la psicóloga Gabriela Cámara citando a la Dra. María Elena Medina-Mora —una de las psicólogas de mayor renombre en el país—.

Ante esto, urge comenzar a ver la salud mental como parte de la salud integral para poder así pedir ayuda profesional a tiempo; indicó que hoy en día se vive un contexto complicado ante la pérdida del trabajo e ingresos económicos de la gente, lo cual está generando mucho estrés en la población y esto incrementa a su vez que se cometan suicidios.

Cámara también observa indicadores preocupantes en las familias, como los casos de niñas embarazadas en la pandemia por violaciones de familiares, así como el crecimiento en la violencia intrafamiliar.

La psicóloga, quien ha pugnado por los derechos de las personas a tener servicios de salud mental y por la psicoeducación de las familias, explicó que en los hombres se puede ver una sintomatología de que algo está ocurriendo cuando, por ejemplo, están en constante mal humor, beben en exceso, se automedican, usan estupefacientes; cuando se vive así es necesario pedir apoyo, eliminar la vergüenza porque de esta forma se pueden prevenir problemas futuros.

“Un diagnóstico psiquiátrico toma más de 15 años, la gente llega en etapas tardías, en crisis psicótica al hospital psiquiátrico pudiendo ser atendidos en niveles primarios de salud”, criticó la psicóloga Gabriela Cámara dado que tal como el Dr. Lugo coincide en que el sistema público de salud no prioriza esta atención, lo cual debería ocurrir desde que una persona acude con el médico general.

“Se pueden evitar pacientes crónicos, ya hay problemas altos de depresión y ansiedad en el 10 % de la población a nivel mundial, y sino atendemos empeoramos”.

Recordó cuando apenas se destinaba el .75 por ciento del presupuesto de salud al tema de salud mental y entonces tuvieron que aliarse varias organizaciones civiles con la UNAMy con el Instituto Nacional de Psiquiatría con el fin de convencer a los diputados para mejorar el presupuesto, esto en 2006. Ve negativo que desde el sexenio pasado se haya bajado el presupuesto a salud completo y otra vez ocurra en este gobierno.

Comunidad

La incertidumbre o miedo elevado se puede salir de control y ocasionar serios problemas, porque afecta al sistema de salud provocando la generación excesiva de adrenalina o cortisol, esto no lo soporta el cuerpo, reflexionó la Dra. María Luisa Rascón, investigadora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

La especialista hizo un llamado para que las personas estén al pendiente de sus familias, platiquen y se acerquen sobre todo si ven a alguien triste, decaído o apartado. Otras señales son si lo observan ansioso, si no duerme, no come como antes, no habla como antes, pierde peso (por ejemplo 4 kilos) o gana peso.

“No decir se le va a pasar”, porque actuar a tiempo puede prevenir un intento de suicidio o un suicidio consumado, explicó. También enfatizó que los padres y cuidadores deben estar al pendiente de los niños, ya que un descuido puede tener consecuencias negativas importantes, por ejemplo, si se observa que se cortan, se lastiman, no hay que pensar que se le va a pasar solo o que es normal, sino se debe buscar ayuda profesional. Recomendó a la vez hábitos como realizar ejercicio, dormir, la alimentación sana y crear pensamientos positivos.

El Dr. Amadeo Lugo señaló que como retos ante la pandemia actual está retomar la atención médica de otros padecimientos en los sistemas públicos de salud donde deberán verse los problemas de salud mental.

La psicóloga Gabriela Cámara recomendó la escucha activa hacia nuestros seres queridos y cercanos porque a través de esto es posible salvar una vida, esto sin dar recetas mágicas ni recomendaciones y sobre todo tratar de no juzgar a los otros.

Para recibir ayuda en salud mental puede acudir a hospitales públicos o centros de salud, sin embargo, es limitado. En Sinaloa existe el Hospital Psiquiátrico, el teléfono es (667) 754-15-10, (667) 754-15-20 o llamar al call center Covid-19 de Sinaloa (667) 713 00 63. Otra opción gratuita es llamar a la línea de atención psicológica de la UNAM, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas de la Ciudad de México: 55 50 25 08 55.

Los Datos

Covid-19

Es ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Es una enfermedad que es considerada también por los médicos como sistémica, pues afecta a varios órganos a la vez, aunque es predominantemente respiratoria, además de que se ha comportado muy erráticamente en diferentes grupos de edad y personas. Es de alta contagiosidad y de letalidad variable.

Vacunas

De enero a agosto, el 94 % de los hospitalizados no estaban vacunados, mientras que el 97 % de las defunciones relacionadas con el covid-19 fueron de personas no vacunadas en México. Esto ha demostrado la efectividad de las vacunas.

Carencias

La pandemia de covid-19 que ha golpeado a México ha mostrado carencias importantes, por ejemplo, que la infraestructura sanitaria es obsoleta e insuficiente, tenemos un personal sanitario insuficiente, se canceló el Seguro Popular, sin embargo, el Insabi aún posee reglas de operación desconocidas; en México existe mucha falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto destinado a Salud; el sistema de salud está fragmentado, pues hay hospitales estatales, IMSS, Issste, Sedena, lo cual complica la administración.

Mala salud

Los mexicanos padecen muchas comorbilidades como obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, hipertensión, que son factores que pueden llevar a una persona a sufrir un covid-19 grave.

Fuente: Dr. Amadeo Lugo con datos de la Secretaría de Salud hasta el 7 de octubre.

Nombre: Dr. Amadeo Lugo Pérez



Trayectoria: Es médico forense con estudios de posgrado en Dirección Estratégica en Organizaciones de Salud, Administración en Servicios de Salud y Administración Hospitalaria.

En la Secretaría de Salud, en el estado de Querétaro, fue coordinador de la Unidad Médica y de Aislamiento Covid-19 del estado, de marzo 2020 hasta el cierre de sus actividades en junio del 2021.

Voluntario de la Cruz Roja Mexicana por más de 30 años, llegando a ser presidente y delegado estatal de la Cruz Roja en Querétaro, director de la Unidad Municipal de Protección Civil 2012-2015 en Querétaro. Trabajó en el Servicio de Urgencias durante 34 años en el Hospital General de Querétaro.

Foto: Cortesía

Nombre: Dra. María Luisa Rascón



Trayectoria: Dra. en psicología por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es además investigadora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

Es académica y profesora en la Facultad de Psicología de la UNAM,así como en programas de maestría y doctorado en ciencias médicas y de la salud.

Ha desarrollado programas de apoyo a familiares y personas con problemas psiquiátricos.

Ha publicado 48 artículos de investigación en revistas indexadas, 47 capítulos de libros y un libro.

Foto: Cortesía

Nombre: Gabriela Cámara Cáceres.



Trayectoria: Es presidenta honoraria de la Red Voz Pro Salud Mental. Es psicóloga clínica y miembro fundadora de la asociación civil Voz Pro Salud Mental en la Ciudad de México. El objetivo de la organización es psicoeducar a familiares y personas con padecimientos mentales con el fin de mejorar su calidad de vida. La red fue pionera a nivel nacional para que se tomara más en cuenta a la salud mental en los presupuestos públicos y actualmente son 12 estados hermanados a través de diversas asociaciones.



Voz Pro Salud Mental

55 19 97 50 40

Twitter:

@vozprosalud

Web:

vozprosaludmental.org.mx

Hay grupos de apoyo y cursos vía internet.

Foto: Cortesía