Tener hijos envejece más que fumar o tener sobre peso

Estados Unidos.- Las expresiones de las madres como "me acabas la vida" "me sacas canas verdes" o "me estás matando de desespero" pueden tener un poco de razón: un estudio encontró que las madres envejecen más rápido de acuerdo a la Universidad George Mason en Virginia.

El estudio concluyó que ser madre envejece incluso más que fumar, beber y tener sobrepeso. Para ello estudiaron el ADN mujeres entre los 20 y 44 años de edad y encontraron que los telómeros eran más cortos en mujeres que habían sido madres frente a aquellas que no lo eran.

Los telómeros son marcadores clave de envejecimiento celular que se encuentran al final de los cromosomas, mientras más largos sean más joven se es a nivel celular, los telómeros se acortan a medida que se envejece.

El estudio de la Universidad George Mason indica que las mujeres que tienen hijos envejecen, de acuerdo a la medida de sus telómeros, en promedio 11 años.

No es la primera vez que un estudio vincula a la maternidad con un envejecimiento prematuro, en otro estudio la University Northwestern en Illinois, Estados Unidos encontró que cada embarazo acelera el envejecimiento celular entre 5 meses y 2 años, por lo que tener más hijos aumenta el riesgo de padecer enfermedades y reduce la esperanza de vida, dicho estudio fue publicado por Medical Xpres.

Los científicos observaron que cuando una mujer está embarazada puede verse más joven, pero este es un efecto temporal. No obstante, existe "una relación duradera y acumulativa entre el número de embarazos y una mayor aceleración de la edad biológica".

Los hallazgos fueron publicados en Scientific Reports, y las investigaciones estuvieron lideradas por Calen Ryan y Christopher Kuzawa de Northwestern y Dan Eisenberg de la Universidad de Washington.