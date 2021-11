¿Tener una gripa común ayuda a protegernos contra el Covid-19?

Estas observaciones también apuntan hacia la generación de vacunas más efectivas, como los coronavirus comunes y el SARS-CoV-2. Comparten epítopos (regiones reconocidas por el sistema inmune) o subunidades comunes, las nuevas vacunas podrían eliminar los sesgos hacia OC43 si se diseñan con poder específico hacia las subunidades no compartidas de los coronavirus, a manera de que el sistema inmune reconozca las diferencias y no se destine a actuar por las similitudes.

En suma, describen que, en un estudio publicado en diciembre de 2020, se encontró que los anticuerpos OC43 preexistentes mostraban reactividad al SARS-CoV-2, y así con otros ejemplos. Por tanto, “la mayoría de la evidencia apunta a una contribución general positiva, no negativa”, declaró Hensley.

Es difícil con los resultados actuales determinar si la impronta inmunológica hacia los coronavirus es beneficiosa o perjudicial para la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2. Hay estudios que indican que sí, pero Hensley advierte que la simple medición de los niveles de anticuerpos no proporciona una perspectiva completa de la compleja respuesta inmune humana.

Algunas investigaciones de hecho parecen indicar que en algunos casos la respuesta inmune sesgada hacia OC43, podría haber impedido una respuesta más efectiva en personas que no sobrevivieron a la covid-19, y que padecieron antes un resfriado común causado por coronavirus, por lo que esperan más resultados para dar una conclusión definitiva.

Muchas proteínas como la S de los coronavirus, son complejas y están formadas por unidades más simples que se denominan subunidades. En este caso, la subunidad S2 tiene una estructura similar en OC43 y en el SARS-CoV-2. Esto puede hasta aquí parecer muy alentador, pero los científicos también se percataron que los anticuerpos generados para OC43, aunque eran muchos, no se unieron a la región S1 del pico de SARS-CoV-2, determinante en la unión del virus a las células, por tanto, no pudieron impedir la entrada del virus y con ello la covid-19.

María Sánchez Reportera de Investigación

