Tenga o no alergias, niveles de polen pueden aumentar el riesgo de Covid-19

La exposición al polen, se tenga o no alergias a el, puede aumentar de manera considerable el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad Covid-19, de acuerdo a una investigación realizada por Lewis Ziska, profesor de Ciencias de la Salud de la Universidad de Columbia.

El estudio determina que el polen puede inhibir la respuesta inmunitaria humana ante los virus, ya que este interfiere con proteínas que señalan las respuestas antivirales en las células que recubren las vías respiratorias, al exponerse al polen, las personas quedan expuestas entonces a una mayor cantidad de virus respiratorios como el de la gripe y también a los del SARS, dijo el fisiólogo vegetal, Ziska.

Para determinar la incidencia del polen en las enfermedades respiratorias como la Covid-19, se realizó un estudio en el que se comparaban el numero de infecciones en relación con la cantidad de polen en 31 países del mundo.

Se encontró que cerca del 44 por ciento de variabilidad en tasas de casos de Covid-19 se relacionaba con la exposición al polen que está a menudo ligado a la humedad y la temperatura.

El estudio encontró que los casos de Covid-19 solían aumentar cuatro días después de un alto recuento de polen en el ambiente. Si no hubo bloqueo local, la tasa de infección aumentó en un promedio de aproximadamente 4% por 100 granos de polen en un metro cúbico de aire. Un bloqueo estricto redujo el aumento a la mitad.

El polen no representó un problema no sólo para las personas que tienen alergias al polen, sino para la población en general, se relacionaron también al aumento de casos de Covid-19, incluso a aquellos tipos de polen que generalmente no causan problemas alérgicos.

Para evitar la exposición al polen se recomienda a las personas permanecer en casa tanto como sea posible y cuando se esté en el exterior se debe usar cubrebocas; los granos de polen son lo suficientemente grandes como para que casi cualquier máscara diseñada para alergias funcione para mantenerlos fuera.