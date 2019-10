Terapia magnética; en qué consiste

México.- La terapia magnética o magnetoterapia es una terapia de la llamada medicina alternativa (que no tiene sustento científico) que ha tomado fuerza en cuanto a usuarios se trata. Esta terapia implica la utilización de campos magnéticos estáticos en determinadas partes del cuerpo con el fin de proporcionar alivio.

Existen joyas magnéticas y equipos diversos que aplican este el principio de la terapia magnética, como correas magnéticas para tobillos o muñecas, además de colchones, mantas, parches, suplementos magnéticos.

¿En qué consiste?

Esta terapia aplica campos magnéticos en diversas partes del cuerpo con el fin de estabilizar los iones de los tejidos para permitir la relajación y facilitar la circulación sanguínea. De acuerdo a los defensores de esta terapia, los campos magnéticos atraen la deoxihemoglobina, es decir la hemoglobina que no tiene oxígeno para transportar y que impide la libre circulación sanguínea.

Para qué se aplica

Esta terapia se aplica para relajar los músculos contracturados al descomprimir las articulaciones.

Analgésico. La relajación permite a su vez que se alivien los dolores causados por las contracturas. La circulación sanguínea permite reducir la inflamación.

Antiinflamatorio. Al fortalecer la circulación sanguínea se ayuda a que los nutrientes lleguen de manera oportuna a los lugares inflamados y se de un alivio.

Consideraciones importantes de la terapia magnética

Esta terapia no se recomienda en niños o adolescentes y tampoco en mujeres embarazadas. Es importante recalcar que no es una terapia que de resultados científicamente probados y no se debe abandonar una terapia médica para seguir la terapia magnética.

Las evidencias científicas de la terapia magnéticas no han podido ser probadas a pesar de diversos estudios, en países como Estados Unidos está prohibido comercializar este tipo de terapias aseverando su utilidad medicinal.