Tercera dosis de la vacuna Covid-19 podría ser efectiva contra la variante ómicron

A pesar de las diferencias en los resultados de los laboratorios, que son comunes en tales ensayos de neutralización de virus, las conclusiones son similares y muestran que los efectos de ómicron sobre los anticuerpos neutralizantes “no son completamente eliminatorios”, es decir, no anula por completo la inmunidad, y por eso no se sabe a ciencia cierta la magnitud en que afecta la protección de las dos dosis vacunales y que por ahora aplicar el refuerzo parece una buena opción, dados los resultados.

Los investigadores no pueden determinar el estado de las vacunas de los donantes de sangre anónimos, pero dicen que pronto actualizarán su artículo con información de vacunación de los trabajadores de la salud.

Ewen destaca que todavía no se tienen resultados precisos en cuanto a conocer hasta qué punto las vacunas siguen manteniendo capacidad para proteger contra ómicron. Pero un estudio dirigido por el virólogo Alex Sigal, del Instituto de Investigación de Salud de África en Durban, Sudáfrica, encontró que el suero, la porción de sangre que contiene anticuerpos, de 12 personas que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech completa, era en promedio alrededor de 40 veces menos potente contra ómicron, que frente a una cepa anterior de SARS-CoV-2.

Padecer covid-19 no es la única forma de mejorar los niveles de anticuerpos contra ómicron;ya que un estudio liderado por Pfizer-BioNTech encontró que las personas que habían recibido una tercera dosis de su vacuna tenían niveles de anticuerpos neutralizantes contra ómicron comparables a los de otras variantes del SARS-CoV-2 que se activaron con una segunda dosis de la vacuna, es decir, un tercer refuerzo reactiva la inmunidad y esta es efectiva contra ómicron.

Sin embargo, de acuerdo con Ewen Callaway, de la revista Nature, aún hay esperanza, ya que resultados preliminares, publicados por equipos en Sudáfrica, Alemania y Suecia, con la colaboración de Pfizer-BioNTech, apuntan a que la protección conferida por las vacunas covid-19 existentes no se elimina por completo y que los refuerzos deberían mejorar la inmunidad contra ómicron.

María Sánchez Reportera de Investigación

