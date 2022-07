Testimonio de hombre con viruela del mono: estar despierto es insoportable

Un hombre en Texas ha dado testimonio de lo que padece al estar contagiado de viruela del mono; duele, mi cara duele aún sin tocarla, simplemente duele existir al aire libre.

Wesley Wallace dice que permanecer despierto es insoportable, pero que al dormir, el simple roce de la almohada sobre el rostro le provoca un gran dolor.

El texano dio testimonio al canal de televisión de Texas KHOU11, en el dijo que la enfermedad ha progresado y empeorado cada vez más, dejando llagas en el rostro para luego extenderse a otras partes como el mentón e incluso la boca.

“Cada sorbo, cada bocado, estoy como 'Oh, no puedo, no puedo. Duele, duele'", dijo Wallace. La enfermedad sigue extendiéndose.

Han comenzado a aparecer llagas también en las manos y muñecas. Dijo que cree haber contraído la enfermedad en un bar el 4 de julio cuando besó a una persona, quien probablemente lo tenía y no lo supo. Las lesiones comenzaron a surgir en el área de la boca.

Viruela del mono/testimonio. Foto: YouTube/KHOU11 (Texas)

Pero dice que el acceso a la vacuna ha sido tan escaso que sus amigos se están yendo del estado para conseguirla.

Agregó que existe una gran cantidad de personas en riesgo que no pueden conseguir una vacuna, incluso dice que sus amigos están comprando boletos de avión solo para acudir a otros estados, vacunarse y volver casa.

Aunado al dolor y a los síntomas visibles, dijo que ha tenido que vivir otro aislamiento, ya que al verse las llagas, el mismo retrocede y piensa que nadie quiere estar cerca de eso.

Wallace envió un mensaje a todas las personas que en este momento cruzan por lo mismo que él: “Si escuchas de un amigo o ser querido que tiene esto... solo hazles saber que no son una especie de parias, no están sucios. Y que van a estar bien, no es letal. Es muy temporal y da miedo por el momento", dijo Wallace.