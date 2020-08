¿Tiene diabetes? No le pierda la vista al peligro para sus ojos

Estados Unidos.- La diabetes puede provocar estragos en muchas partes del cuerpo, incluyendo a los ojos, pero las personas con diabetes no están condenadas a tener problemas de la vista.

Muchas afecciones de los ojos se pueden prevenir o tratar mediante una buena gestión del azúcar en la sangre y exámenes de la vista regulares, aseguran los expertos.

Patricia Welter, la propietaria de un estudio de pilates de Palm Harbor, Florida, desearía haber sabido más sobre la prevención de los problemas de los ojos relacionados con la diabetes antes de que fuera demasiado tarde. Le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 14 años, y perdió uno de sus ojos debido a la diabetes cuando tenía cuarenta y tantos años.

"Las complicaciones oculares y la ceguera por la diabetes siempre me dieron mucho miedo", comentó Welter. Su tío y su madre tenían diabetes tipo 1, y padecieron problemas de la vista por la enfermedad. Pero Welter recibió su diagnóstico en los años 70, antes de que se lograran muchos de los avances en el tratamiento de la diabetes y la enfermedad ocular diabética.

"Al mirar hacia atrás, vi señales. La vista comenzó a nublarse, y veía puntitos. Si me hubieran diagnosticado y tratado antes la enfermedad ocular, quizá no habría perdido mi ojo", lamentó.

Cuando tenía 40 y tantos años, Welter comenzó a experimentar sangrado en la retina, que es la parte del ojo que capta la luz y envía los mensajes visuales al cerebro. Fue a un oculista, y le realizaron cirugía láser en ambos ojos. Un día, vio destellos en el ojo izquierdo. Los médicos le diagnosticaron un desprendimiento de retina. Se sometió a tres cirugías para intentar salvar el ojo, pero sufrió un accidente cerebrovascular en la tercera cirugía, y perdió el ojo.

"Los primeros meses de verdad sentí mucha pena por mí", recordó. Pero su novio (que ahora es su esposo) la animó a volver a la actividad, a regresar al pilates. También la retó a completar medio maratón, que corrieron juntos.

Welter aseguró que no ha permitido que la pérdida del ojo sea un impedimento, de ninguna forma. "Ahora es parte de quien soy", añadió.

Además de tener retinopatía diabética, también desarrolló una catarata temprana, otro problema de las personas con diabetes. Las cataratas hacen que los lentes de los ojos se nublen. Welter se sometió a una cirugía para corregir la catarata, y afirma que cambió su mundo, porque le devolvió gran parte de la vista en el ojo que le queda.

Su consejo para las otras personas con diabetes es "rodéese de un equipo de personas que le ayuden a gestionar su diabetes, como su familia, amigos, compañeros de trabajo, endocrinólogos, educadores de la diabetes, un dietista registrado y un oftalmólogo. Si un problema ocular se detecta pronto, se puede tratar".

Tracey Brown, directora ejecutiva de la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association, ADA), también enfatiza la necesidad de una atención temprana.

"Un tercio de las personas con diabetes tienen complicaciones relacionadas con los ojos, y el cuidado de los ojos de verdad no recibe la atención que debería", enfatizó Brown. "El cuidado de los ojos debe ser una prioridad, incluso en esta época estresante, porque si puede hacer las cosas necesarias, no tiene por qué sufrir los problemas oculares de la diabetes".

Brown dirigió hace poco un panel de expertos de Focus on Diabetes: Look Closer at Eye Health (algo así como "Enfoque en la diabetes: vigile de cerca a la salud ocular"), una iniciativa de la ADA que incluyó a expertos de la ADA, de VSP Vision Care y de Regeneron.

Hay cuatro tipos de enfermedad de los ojos que son más comunes en las personas con diabetes, según el Instituto Nacional del Ojo (NEI) de EE. UU.:

La retinopatía diabéticaEl edema macular diabéticoEl glaucomaLas cataratas Esas afecciones son más comunes en las personas que tienen unos niveles más altos de azúcar en la sangre, de forma que gestionar la diabetes puede ayudar a prevenir la enfermedad ocular, apuntó el NEI.

Hay varios síntomas de enfermedad de los ojos que deben hacer que se vaya al médico. Éstos incluyen:

Vista borrosa o distorsionada

Cambios frecuentes en la vista, quizá de un día para otro

Áreas sin vista

Áreas oscuras en la vista

Dificultades para ver los colores

Ver puntos o motas (manchas)Destellos de luz

Pero incluso si no tiene síntomas de una enfermedad ocular, es importante someterse a exámenes anuales de ojo dilatado, según los expertos que participaron en la iniciativa ocular de la ADA.

Kate Renwick-Espinosa, presidenta de VSP Vision Care, dijo que "para los más de 100 millones de personas que tienen diabetes o prediabetes, un examen ocular anual tiene un rol esencial en la prevención de la ceguera".

Hay unos medicamentos más recientes que pueden tratar a la enfermedad ocular diabética, además de procedimientos con láser que pueden ayudar a las personas con diabetes a evitar la pérdida de la vista.

Welter todavía visita a su oftalmólogo y a un especialista en la retina de forma regular. Sus médicos creen que si el problema de Welter hubiera comenzado hoy en día, habrían podido salvarle el ojo.

"La clave para la salud del ojo es el control. Mantenga sus niveles de azúcar en la sangre bajo control, haga algún tipo de ejercicio, aunque tenga que sentarse en una silla a hacer el ejercicio, siempre hay una manera. Si nota cualquier cambio en la vista, consulte a su oftalmólogo de inmediato. Alrededor de un 95 por ciento de la enfermedad ocular es tratable si se detecta pronto", añadió.

