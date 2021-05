Todo lo que necesita saber sobre lavarse las manos para protegerse contra el Covid-19

Estados Unidos.- Los virus respiratorios como la enfermedad del coronavirus, se propagan cuando la mucosidad o las gotitas que contienen el virus ingresan al cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta, por eso es muy importante el lavado correcto de las manos.

A menudo, el virus puede transmitirse fácilmente de una persona a otra a través de las manos, durante una pandemia mundial, una de las formas más baratas, fáciles e importantes de prevenir la propagación de un virus es lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.

La UNICEF, da algunas recomenaciones sobre cómo lavarse las manos correctamente:

1. ¿Cómo me lavo las manos correctamente?

Para eliminar todos los rastros del virus en sus manos, un lavado rápido y un enjuague no lo cortarán. A continuación se muestra un proceso paso a paso para un lavado de manos eficaz.

Paso 1: mojarse las manos con agua corriente

Paso 2: aplique suficiente jabón para cubrir las manos mojadas

Paso 3: Frote todas las superficies de las manos, incluido el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas, durante al menos 20 segundos.

Paso 4: enjuague bien con agua corriente

Paso 5: séquese las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso

2. ¿Cuánto tiempo debo lavarme las manos?

Debe lavarse las manos durante al menos 20-30 segundos. Una manera fácil de medir el tiempo es cantando la canción de feliz cumpleaños completa, dos veces.

Lo mismo ocurre con el desinfectante de manos: use un desinfectante que contenga al menos un 60% de alcohol y frótelo en sus manos durante al menos 20 segundos para asegurar una cobertura completa.

3. ¿Cuándo debo lavarme las manos?

En el contexto de la prevención de COVID-19, debe asegurarse de lavarse las manos en los siguientes momentos:

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

Después de visitar un espacio público, incluido el transporte público, los mercados y los lugares de culto.

Después de tocar superficies fuera de la casa, incluido el dinero.

Antes, durante y después de cuidar a una persona enferma

Antes y después de comer

En general, siempre debe lavarse las manos en los siguientes momentos:

Después de usar el baño

Antes y después de comer

Después de manipular basura

Después de tocar animales y mascotas.

Después de cambiar los pañales de los bebés o ayudar a los niños a usar el baño.

Cuando tus manos están visiblemente sucias

4. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a lavarse las manos?

Aquí hay algunas formas en que puede ayudar a los niños a lavarse las manos haciendo que lavarse las manos sea más fácil y divertido para ellos:

5. ¿Necesito usar agua tibia para lavarme las manos?

No, puede usar agua a cualquier temperatura para lavarse las manos. El agua fría y el agua tibia son igualmente efectivas para matar gérmenes y virus, ¡siempre que use jabón!

6. ¿Necesito secarme las manos con una toalla?

Los gérmenes se propagan más fácilmente por la piel húmeda que por la piel seca, por lo que secarse las manos por completo es un paso importante. Las toallas de papel o los paños limpios son la forma más eficaz de eliminar los gérmenes sin propagarlos a otras superficies.

7. ¿Qué es mejor: lavarse las manos con agua y jabón o usar desinfectante para manos?

En general, tanto el lavado de manos con agua y jabón como el desinfectante para manos, cuando se practican / usan correctamente, son muy efectivos para matar la mayoría de los gérmenes y patógenos.

El jabón mata al coronavirus al destruir la capa exterior que lo protege.

Si sus manos se ven sucias, debe lavarlas con agua y jabón. El desinfectante de manos es menos efectivo en manos visiblemente sucias. El desinfectante de manos suele ser más conveniente cuando está fuera de casa, pero puede ser costoso o difícil de encontrar en contextos de emergencia.

Además, el desinfectante de manos a base de alcohol mata el coronavirus, pero no mata todo tipo de bacterias y virus, por ejemplo, el norovirus y el rotavirus que causan diarrea. También puede ser tóxico si se ingiere y debe almacenarse fuera del alcance de los niños y usarse solo bajo la supervisión de un adulto.

8. ¿Qué pasa si no tengo jabón?

En ausencia de jabón y agua corriente, la mejor segunda opción es usar un desinfectante para manos que contenga al menos un 60 por ciento de alcohol. Usar agua con jabón o ceniza puede ayudar a eliminar las bacterias, aunque no con tanta eficacia.

Si se utilizan estos métodos, es importante lavarse las manos lo antes posible cuando tenga acceso a instalaciones para lavarse las manos y, mientras tanto, evitar el contacto con personas y superficies.

9. ¿De qué otra manera puedo ayudar a detener la propagación del coronavirus?

Practique el distanciamiento físico: manténgase al menos a un metro (tres pies) de los demás, ventile las habitaciones con frecuencia o deje las ventanas abiertas, evite dar la mano, abrazar o besar a las personas, compartir alimentos, utensilios, tazas y toallas.

Use una máscara siempre que no pueda mantener la distancia física, especialmente en interiores

Quédese en casa si no se siente bien y evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga síntomas de resfriado o gripe; Busque atención médica temprano si usted o su hijo tienen fiebre, tos o dificultad para respirar.

Use la etiqueta adecuada al estornudar y toser: cúbrase la boca y la nariz con un codo o un pañuelo flexionado al toser o estornudar; deseche los pañuelos usados de inmediato y lávese las manos

Evite tocarse la cara (boca, nariz, ojos)

Limpiar las superficies que puedan haber estado en contacto con el virus y, en general, limpiar las superficies con más frecuencia (especialmente en espacios públicos).

Manténgase actualizado con la información más reciente de las autoridades sanitarias locales o a través del sitio web de la OMS.