Tomar leche de vaca diariamente aumenta riesgo de cáncer de próstata: Estudio

Un estudio reciente publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, señala que los hombres que se alimentan con mayor frecuencia de leche de vaca, corren un riesgo mayor a desarrollar cáncer de próstata comparado con aquellos que consumen menos.

El estudio publicado el 9 de junio fue realizado por un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Loma Linda de Estados Unidos.

Durante casi ocho años, se evaluó la dieta de más de 28 mil hombres estadounidenses y canadienses, que incluía una gran variedad de lácteos y calcio, y que no padecían cáncer al iniciar el estudio.

También se tomaron en cuenta datos demográficos, antecedentes familiares de cáncer de próstata, actividad física y consumo de alcohol.

Después de los años en los que duró el seguimiento a los participantes, se detectó mil 254 casos de cáncer de próstata de los 28 mil hombres que participaron.

Hombres que consumieron más leche de vaca en el estudio desarrollaron cáncer de próstata

Los datos del estudio publicado la semana pasada, señalan que los varones que consumían aproximadamente 430 gramos de leche diaria, tuvieron un 25% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata, comparados con los que solo tomaban unos 20 gramos al día.

Así mismo, quienes consumían 430 gramos de lácteos en general, tenían un riesgo mayor comparado con quienes no consumían lácteos.

Los científicos señalan que la diferencia entre la ingesta de leche entera, con cualquier tipo de leche reducida o descremada es mínima, por lo que también puede provocar cáncer.

Por otro lado, no se observó una asociación relevante entre el cáncer y lácteos como el queso o el yogur.

"Nuestros hallazgos agregan un peso importante a otras pruebas que asocian los productos lácteos, en lugar del calcio no lácteo, como un factor de riesgo modificable para el cáncer de próstata"

Señaló el autor prinicpal del estudio "New study associates intake of dairy milk with greater risk of prostate cancer", Gary Fraser.

Te recomendamos leer:

Cáncer de próstata: las señales a las que debes prestar atención al ir al baño

¿Te vacunaste con CanSino? ya puedes viajar a Estados Unidos

Colesterol alto: cambiar la carne por opciones vegetarianas puede ayudar a disminuirlo

Fraser sugiere que una posibilidad de que los hombres que beben leche diariamente tengan más posibilidad de cáncer de próstata que otros que solo consumen queso, por ejemplo, es que la leche de vaca puede contener hormonas sexuales que se aplican en el ganado.